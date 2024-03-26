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В ГД призвали признать авторов под псевдонимом Генри Лайон Олди иноагентами

В ГД призвали признать авторов под псевдонимом Генри Лайон Олди иноагентами - РИА Новости, 26.03.2024

В ГД призвали признать авторов под псевдонимом Генри Лайон Олди иноагентами

Депутат ГД Ольга Занко ("Единая Россия") направила обращение в Следственный комитет РФ и Минюст для проверки украинских фантастов Генри Лайон Олди с целью... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:23

2024-03-26T12:23

2024-03-26T12:51

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Депутат ГД Ольга Занко ("Единая Россия") направила обращение в Следственный комитет РФ и Минюст для проверки украинских фантастов Генри Лайон Олди с целью возбуждения уголовного дела и признания их иностранными агентами. "Депутат Госдумы Ольга Занко направила запрос в Следственный комитет РФ и министерство юстиции РФ с просьбой провести проверку в отношении фантастов Генри Лайон Олди с целью возбуждения уголовного дела и признания их иностранными агентами", - сообщили в пресс-службе Занко. В пресс-службе пояснили, что под данным псевдонимом стоят украинские писатели Дмитрий Громов и Олег Ладыженский, по решению которых все вырученные на российских площадках средства будут переданы для нужд Вооруженных сил Украины. Также писатели публично благодарят представителей стран НАТО за поддержку и участие в совместных мероприятиях, отметили в пресс-службе. "Ко мне поступило много обращений на эту тему. Писателями осуществляется финансовая поддержка ВСУ, например, в социальных сетях в открытом доступе ими размещаются публикации о передаче вырученных от продажи книг средств на нужды Украины. При этом социальные сети писателей, их сайт "Мир Олди" и другие информационные ресурсы ведутся, а книги публикуются, в том числе на русском языке, что свидетельствует о том, что их деятельность направлена на российскую аудиторию", - приводятся слова автора обращения. Он выразила уверенность, что "никому бы не хотелось случайно купить книгу и узнать, куда пойдут средства — как с финансовой точки зрения, так и с моральной". "Важно об этом информировать, в том числе маркировкой на книге. Тем более что фантастика такого рода часто ориентирована на подростков и молодых ребят, чья жизненная позиция только формируется", - отметила Занко.

https://ria.ru/20240227/volodin-1929761843.html

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госдума рф, вооруженные силы украины, украина, россия, единая россия