https://ria.ru/20240326/granitsy-1935784000.html
России важно исключить у границ государства с националистами, заявил Песков
России важно исключить у границ государства с националистами, заявил Песков - РИА Новости, 26.03.2024
России важно исключить у границ государства с националистами, заявил Песков
России важно исключить существование у своих границ агрессивного государства с националистами у власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T00:14
2024-03-26T00:14
2024-03-26T00:14
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. России важно исключить существование у своих границ агрессивного государства с националистами у власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "И для нас важно прекратить процесс нанесения ущерба нашей безопасности, исключить возможность существования в соседней "комнате" европейской, у наших границ государства, которое имеет по отношению к нам агрессивные устремления, государства с националистической начинкой, где националисты проникли во власть", - сказал Песков в интервью сайту АиФ. "Они, например, хотят силой забрать наш Крым. Как мы можем допустить существование на наших границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у нас Крым? Про новые регионы я даже не говорю. И конечно, обсуждать всё это без нашего участия абсурдно и бесперспективно", - подчеркнул Песков.
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дмитрий песков, россия
России важно исключить у границ государства с националистами, заявил Песков
Песков: России важно исключить существование у границ страны с националистами
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости.
России важно исключить существование у своих границ агрессивного государства с националистами у власти, заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И для нас важно прекратить процесс нанесения ущерба нашей безопасности, исключить возможность существования в соседней "комнате" европейской, у наших границ государства, которое имеет по отношению к нам агрессивные устремления, государства с националистической начинкой, где националисты проникли во власть", - сказал Песков в интервью сайту АиФ.
"Они, например, хотят силой забрать наш Крым. Как мы можем допустить существование на наших границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у нас Крым? Про новые регионы я даже не говорю. И конечно, обсуждать всё это без нашего участия абсурдно и бесперспективно", - подчеркнул Песков.