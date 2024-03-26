https://ria.ru/20240326/granitsy-1935784000.html

России важно исключить у границ государства с националистами, заявил Песков

России важно исключить у границ государства с националистами, заявил Песков - РИА Новости, 26.03.2024

России важно исключить у границ государства с националистами, заявил Песков

России важно исключить существование у своих границ агрессивного государства с националистами у власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T00:14

2024-03-26T00:14

2024-03-26T00:14

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. России важно исключить существование у своих границ агрессивного государства с националистами у власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "И для нас важно прекратить процесс нанесения ущерба нашей безопасности, исключить возможность существования в соседней "комнате" европейской, у наших границ государства, которое имеет по отношению к нам агрессивные устремления, государства с националистической начинкой, где националисты проникли во власть", - сказал Песков в интервью сайту АиФ. "Они, например, хотят силой забрать наш Крым. Как мы можем допустить существование на наших границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у нас Крым? Про новые регионы я даже не говорю. И конечно, обсуждать всё это без нашего участия абсурдно и бесперспективно", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20240126/putin-1923738692.html

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2024

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дмитрий песков, россия