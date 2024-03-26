https://ria.ru/20240326/granitsa-1935951165.html

Будет создана флотилия. В США рассказали, где пройдет новая граница Украины

Будет создана флотилия. В США рассказали, где пройдет новая граница Украины - РИА Новости, 26.03.2024

Будет создана флотилия. В США рассказали, где пройдет новая граница Украины

Россия возьмет под контроль территории по левому берегу Днепра, который станет фактической границей Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T16:12

2024-03-26T16:12

2024-03-26T19:54

в мире

россия

украина

скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россия возьмет под контроль территории по левому берегу Днепра, который станет фактической границей Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of."Я думаю, что <…> Россия будет контролировать реку Днепр. <…> Это станет новой границей, которую будет патрулировать днепровская флотилия", — предположил эксперт.Как отметил Риттер, занятие Левобережной Украины означает, что крупные города, в том числе Харьков и Сумы, перейдут под контроль Москвы. Бывший разведчик добавил, что закрепление на этих территориях позволит высвободить значительные силы для включения Одессы в состав России.Ранее в декабре президент Владимир Путин напомнил, что Одесса — русский город, а все Причерноморье отошло России в результате русско-турецких войн, поэтому Украина не имеет никакого отношения к этим территориям. Как отметил глава государства, юго-восток республики всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории. При формировании СССР Ленин передал все Украине, а при распаде Советского Союза Москва с этим смирилась и готова была жить в такой парадигме, уточнил президент.Жители этих регионов всегда голосовали за тех, кто шел с пророссийскими лозунгами, но после переворота в Киеве в 2014 году стало понятно, что России не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной, заключил Путин.

https://ria.ru/20240326/udar-1935922565.html

https://ria.ru/20240325/frantsiya-1935769068.html

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в мире, россия, украина, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы сша