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Над Белгородской областью сбили два реактивных снаряда РСЗО "Град" - РИА Новости, 26.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:05 26.03.2024 (обновлено: 09:30 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/grad-1935805232.html
Над Белгородской областью сбили два реактивных снаряда РСЗО "Град"
Над Белгородской областью сбили два реактивных снаряда РСЗО "Град" - РИА Новости, 26.03.2024
Над Белгородской областью сбили два реактивных снаряда РСЗО "Град"
Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью два запущенных Украиной реактивных снаряда системы "Град", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T08:05
2024-03-26T09:30
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью два запущенных Украиной реактивных снаряда системы "Град", сообщили в Минобороны."Двадцать шестого марта около 7:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Град", — говорится в сообщении.Кроме того, ночью над Белгородской областью сбили 13 снарядов РСЗО Vampire.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Силы ПВО ежедневно отражают атаки противника.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240326/sklad-1935784989.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Вооруженные силы РФ
Над Белгородской областью сбили два реактивных снаряда РСЗО "Град"

Минобороны: над Белгородской областью сбили два реактивных снаряда РСЗО "Град"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "БУК-М2"
Зенитный ракетный комплекс БУК-М2 - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "БУК-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью два запущенных Украиной реактивных снаряда системы "Град", сообщили в Минобороны.
«
"Двадцать шестого марта около 7:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Град", — говорится в сообщении.
Одесса - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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00:25
Кроме того, ночью над Белгородской областью сбили 13 снарядов РСЗО Vampire.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
Силы ПВО ежедневно отражают атаки противника.
На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Белгородская областьВооруженные силы РФ
 
 
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