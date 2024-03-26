https://ria.ru/20240326/grad-1935805232.html

Над Белгородской областью сбили два реактивных снаряда РСЗО "Град"

Над Белгородской областью сбили два реактивных снаряда РСЗО "Град" - РИА Новости, 26.03.2024

Над Белгородской областью сбили два реактивных снаряда РСЗО "Град"

Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью два запущенных Украиной реактивных снаряда системы "Град", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T08:05

2024-03-26T08:05

2024-03-26T09:30

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгородская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью два запущенных Украиной реактивных снаряда системы "Град", сообщили в Минобороны."Двадцать шестого марта около 7:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Град", — говорится в сообщении.Кроме того, ночью над Белгородской областью сбили 13 снарядов РСЗО Vampire.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Силы ПВО ежедневно отражают атаки противника.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240326/sklad-1935784989.html

https://ria.ru/20240325/dron-1935690866.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, вооруженные силы рф