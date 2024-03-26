https://ria.ru/20240326/gossobstvennost-1935913952.html

Путин рассказал о процедуре возврата предприятий в госсобственность

Путин рассказал о процедуре возврата предприятий в госсобственность - РИА Новости, 26.03.2024

Путин рассказал о процедуре возврата предприятий в госсобственность

Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках работы Генпрокуратуры по возврату в государственную собственность крупных предприятий и имущественных... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:20

2024-03-26T14:20

2024-03-26T14:51

экономика

россия

владимир путин

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках работы Генпрокуратуры по возврату в государственную собственность крупных предприятий и имущественных комплексов речь не может идти о деприватизации или огосударствлении экономики, такая работа оправдана в случаях, когда активы были приобретены с нарушением закона."И еще об одном важном моменте, имею в виду работу Генпрокуратуры по возврату в государственную собственность ряда крупных предприятий и имущественных комплексов. Сразу хотел бы обозначить здесь позицию - ни о какой деприватизации, огосударствлении экономики речь не идет и идти не может", - заявил он на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры."Работа прокуроров оправдана в тех случаях, когда активы были приобретены в обход, с нарушением закона и, более того, используются во вред государству. При этом подчеркну, что в каждом таком случае нужно действовать строго по закону в рамках четких правовых процедур", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20231214/vorkuta-1915788918.html

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экономика, россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф