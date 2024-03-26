https://ria.ru/20240326/gossobstvennost-1935913952.html
Путин рассказал о процедуре возврата предприятий в госсобственность
Путин рассказал о процедуре возврата предприятий в госсобственность - РИА Новости, 26.03.2024
Путин рассказал о процедуре возврата предприятий в госсобственность
Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках работы Генпрокуратуры по возврату в государственную собственность крупных предприятий и имущественных... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:20
2024-03-26T14:20
2024-03-26T14:51
экономика
россия
владимир путин
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927846531_868:789:3051:2017_1920x0_80_0_0_6ab16c6098adf3e76b4d4cf11c2364d9.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках работы Генпрокуратуры по возврату в государственную собственность крупных предприятий и имущественных комплексов речь не может идти о деприватизации или огосударствлении экономики, такая работа оправдана в случаях, когда активы были приобретены с нарушением закона."И еще об одном важном моменте, имею в виду работу Генпрокуратуры по возврату в государственную собственность ряда крупных предприятий и имущественных комплексов. Сразу хотел бы обозначить здесь позицию - ни о какой деприватизации, огосударствлении экономики речь не идет и идти не может", - заявил он на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры."Работа прокуроров оправдана в тех случаях, когда активы были приобретены в обход, с нарушением закона и, более того, используются во вред государству. При этом подчеркну, что в каждом таком случае нужно действовать строго по закону в рамках четких правовых процедур", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20231214/vorkuta-1915788918.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927846531_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_af8b0bdb601aff87a3ac07e4ebf2f757.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ
Путин рассказал о процедуре возврата предприятий в госсобственность
Путин: возврат предприятий в госсобственность не является деприватизацией