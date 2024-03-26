https://ria.ru/20240326/gosduma-1935832726.html

Депутат рассказал, когда планируется отчет Москальковой в Госдуме

Депутат рассказал, когда планируется отчет Москальковой в Госдуме - РИА Новости, 26.03.2024

Депутат рассказал, когда планируется отчет Москальковой в Госдуме

Отчет уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой пройдет в Госдуме в конце мая, сообщила глава комитета ГД по развитию гражданского общества... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T10:53

2024-03-26T10:53

2024-03-26T10:53

россия

татьяна москалькова

госдума рф

ольга тимофеева (депутат гд)

политика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Отчет уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой пройдет в Госдуме в конце мая, сообщила глава комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева. "Мы ждем Татьяну Николаеву у нас в конце мая на большом традиционном отчете, который уже есть", - сказала она журналистам.

https://ria.ru/20240320/otchet-1934362155.html

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россия, татьяна москалькова, госдума рф, ольга тимофеева (депутат гд), политика