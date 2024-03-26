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Депутат рассказал, когда планируется отчет Москальковой в Госдуме - РИА Новости, 26.03.2024
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10:53 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/gosduma-1935832726.html
Депутат рассказал, когда планируется отчет Москальковой в Госдуме
Депутат рассказал, когда планируется отчет Москальковой в Госдуме - РИА Новости, 26.03.2024
Депутат рассказал, когда планируется отчет Москальковой в Госдуме
Отчет уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой пройдет в Госдуме в конце мая, сообщила глава комитета ГД по развитию гражданского общества... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T10:53
2024-03-26T10:53
россия
татьяна москалькова
госдума рф
ольга тимофеева (депутат гд)
политика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Отчет уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой пройдет в Госдуме в конце мая, сообщила глава комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева. "Мы ждем Татьяну Николаеву у нас в конце мая на большом традиционном отчете, который уже есть", - сказала она журналистам.
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россия, татьяна москалькова, госдума рф, ольга тимофеева (депутат гд), политика
Россия, Татьяна Москалькова, Госдума РФ, Ольга Тимофеева (депутат ГД), Политика
Депутат рассказал, когда планируется отчет Москальковой в Госдуме

Депутат: отчет Москальковой в Госдуме пройдет в конце мая

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Отчет уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой пройдет в Госдуме в конце мая, сообщила глава комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева.
«
"Мы ждем Татьяну Николаеву у нас в конце мая на большом традиционном отчете, который уже есть", - сказала она журналистам.
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РоссияТатьяна МоскальковаГосдума РФОльга Тимофеева (депутат ГД)Политика
 
 
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