https://ria.ru/20240326/gorlovka-1935973255.html
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 26.03.2024
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:17
2024-03-26T17:17
2024-03-26T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 16.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном во "Вконтакте" ведомства.Кроме того, ВСУ с 16.10 по 16.55 выпустили в общей сложности еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка и Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240326/granitsa-1935951165.html
https://ria.ru/20240326/spetsoperatsiya-1935798140.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1bf80d5ea84d17cbc901d8852d64b5cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Стирол
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку