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ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 26.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/gorlovka-1935973255.html
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 26.03.2024
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:17
2024-03-26T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 16.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном во &quot;Вконтакте&quot; ведомства.Кроме того, ВСУ с 16.10 по 16.55 выпустили в общей сложности еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка и Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240326/granitsa-1935951165.html
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горловка
донецк
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в мире, горловка, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Стирол
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 16.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном во "Вконтакте" ведомства.

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Кроме того, ВСУ с 16.10 по 16.55 выпустили в общей сложности еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка и Горловке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкСЦККВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
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