https://ria.ru/20240326/gorlovka-1935973255.html

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 26.03.2024

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:17

2024-03-26T17:17

2024-03-26T17:17

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 16.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном во "Вконтакте" ведомства.Кроме того, ВСУ с 16.10 по 16.55 выпустили в общей сложности еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка и Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240326/granitsa-1935951165.html

https://ria.ru/20240326/spetsoperatsiya-1935798140.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, стирол