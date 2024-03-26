https://ria.ru/20240326/gorlovka-1935883746.html

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 26.03.2024

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметра по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:03

2024-03-26T13:03

2024-03-26T13:03

специальная военная операция на украине

горловка

украина

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметра по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном представительства. Кроме того, ВСУ с 12.00 по 12.10 выпустили по этому же району шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240326/donetsk-1935788029.html

https://ria.ru/20240322/obstrel-1934882351.html

горловка

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, донецкая народная республика, происшествия