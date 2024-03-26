https://ria.ru/20240326/gorlovka-1935883746.html
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 26.03.2024
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметра по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:03
2024-03-26T13:03
2024-03-26T13:03
специальная военная операция на украине
горловка
украина
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметра по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном представительства. Кроме того, ВСУ с 12.00 по 12.10 выпустили по этому же району шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240326/donetsk-1935788029.html
https://ria.ru/20240322/obstrel-1934882351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Горловке