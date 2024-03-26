https://ria.ru/20240326/gibel-1935945880.html

В Газе 18 человек погибли из-за неправильного сброса гумпомощи с самолетов

В Газе 18 человек погибли из-за неправильного сброса гумпомощи с самолетов - РИА Новости, 26.03.2024

В Газе 18 человек погибли из-за неправильного сброса гумпомощи с самолетов

Власти сектора Газа сообщили о гибели 18 человек из-за ошибок при сбросе грузов с гумпомощью с самолетов в различных районах анклава. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:52

2024-03-26T15:52

2024-03-26T15:52

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ТУНИС, 26 мар - РИА Новости. Власти сектора Газа сообщили о гибели 18 человек из-за ошибок при сбросе грузов с гумпомощью с самолетов в различных районах анклава. "Восемнадцать палестинских граждан погибли за последние часы из-за неправильного сброса гуманитарной помощи с самолетов", - говорится в заявлении медиаофиса властей сектора. Согласно заявлению, 12 изголодавшихся жителей анклава утонули в море в попытке выловить упавшие в него тюки с гуманитарной помощью, еще шесть погибли в давках, пытаясь добраться до сброшенных с самолетов ящиков. "Мы возлагаем на американскую администрацию и израильскую оккупацию ответственность за политику голода и осады", - сказано в заявлении. Власти анклава в очередной раз подвергли критике практику сброса гуманитарной помощи с самолетов, призвав открыть погранпереходы для ее доставки. Ранее в этом месяце стало известно, что контейнеры с гуманитарной помощью, сбрасываемые в последнее время с самолетов над сектором Газа, упали на один из жилых домов на севере анклава на крыше которого находились люди. По данным СМИ, парашют с грузом из-за технической неисправностей не раскрылся. Пять человек, которые находились на крыше здания, погибли, еще несколько получили ранения. По данным медиаофиса администрации, контролируемой палестинским движением ХАМАС, свыше двух миллионов жителей сектора Газа в настоящий момент "страдают от острой нехватки продовольствия, воды, лекарств и жилья".

https://ria.ru/20240326/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240309/palestina-1932016041.html

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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году