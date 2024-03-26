https://ria.ru/20240326/gaubitsa-1935935634.html
ВС России с одного выстрела уничтожили беспокоившую британскую гаубицу ВСУ
ВС России с одного выстрела уничтожили беспокоившую британскую гаубицу ВСУ - РИА Новости, 26.03.2024
ВС России с одного выстрела уничтожили беспокоившую британскую гаубицу ВСУ
Российская гаубица управляемым снарядом "Краснополь" с одного выстрела уничтожила британскую гаубицу FH-70 войск Украины, которая вела беспокоящий огонь,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:21
2024-03-26T15:21
2024-03-26T15:21
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российская гаубица управляемым снарядом "Краснополь" с одного выстрела уничтожила британскую гаубицу FH-70 войск Украины, которая вела беспокоящий огонь, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, расчетом разведывательного беспилотника "Орлан-10" "Южной" группировки войск была обнаружена позиция 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании: артиллеристы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ вели беспокоящий огонь по российским позициям с окраины города Северск. "После передачи координат цели на пункт управления огнем отдельной артиллерийской бригады командованием было принято решение нанести удар по украинским националистам с применением высокоточного корректируемого боеприпаса "Краснополь". С первого же выстрела 155-мм натовская гаубица FH-70 была уничтожена вместе с расчетом и боекомплектом", - сказали в ведомстве. Минобороны опубликовало кадры поражения британской гаубицы, снятые с российского разведывательного дрона. Украинская "самоходка" была тщательно замаскирована, однако обнаружила себя выстрелами.
https://ria.ru/20240316/ukraina-1933546477.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России с одного выстрела уничтожили беспокоившую британскую гаубицу ВСУ
ВС России с одного выстрела уничтожили беспокоившую гаубицу FH-70 ВСУ
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российская гаубица управляемым снарядом "Краснополь" с одного выстрела уничтожила британскую гаубицу FH-70 войск Украины, которая вела беспокоящий огонь, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, расчетом разведывательного беспилотника "Орлан-10" "Южной" группировки войск была обнаружена позиция 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании
: артиллеристы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ
вели беспокоящий огонь по российским позициям с окраины города Северск.
"После передачи координат цели на пункт управления огнем отдельной артиллерийской бригады командованием было принято решение нанести удар по украинским националистам с применением высокоточного корректируемого боеприпаса "Краснополь". С первого же выстрела 155-мм натовская гаубица FH-70 была уничтожена вместе с расчетом и боекомплектом", - сказали в ведомстве.
Минобороны опубликовало кадры поражения британской гаубицы, снятые с российского разведывательного дрона. Украинская "самоходка" была тщательно замаскирована, однако обнаружила себя выстрелами.