https://ria.ru/20240326/gaubitsa-1935935634.html

ВС России с одного выстрела уничтожили беспокоившую британскую гаубицу ВСУ

ВС России с одного выстрела уничтожили беспокоившую британскую гаубицу ВСУ - РИА Новости, 26.03.2024

ВС России с одного выстрела уничтожили беспокоившую британскую гаубицу ВСУ

Российская гаубица управляемым снарядом "Краснополь" с одного выстрела уничтожила британскую гаубицу FH-70 войск Украины, которая вела беспокоящий огонь,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:21

2024-03-26T15:21

2024-03-26T15:21

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российская гаубица управляемым снарядом "Краснополь" с одного выстрела уничтожила британскую гаубицу FH-70 войск Украины, которая вела беспокоящий огонь, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, расчетом разведывательного беспилотника "Орлан-10" "Южной" группировки войск была обнаружена позиция 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании: артиллеристы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ вели беспокоящий огонь по российским позициям с окраины города Северск. "После передачи координат цели на пункт управления огнем отдельной артиллерийской бригады командованием было принято решение нанести удар по украинским националистам с применением высокоточного корректируемого боеприпаса "Краснополь". С первого же выстрела 155-мм натовская гаубица FH-70 была уничтожена вместе с расчетом и боекомплектом", - сказали в ведомстве. Минобороны опубликовало кадры поражения британской гаубицы, снятые с российского разведывательного дрона. Украинская "самоходка" была тщательно замаскирована, однако обнаружила себя выстрелами.

https://ria.ru/20240316/ukraina-1933546477.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф