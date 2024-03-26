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ВС России с одного выстрела уничтожили беспокоившую британскую гаубицу ВСУ - РИА Новости, 26.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:21 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/gaubitsa-1935935634.html
ВС России с одного выстрела уничтожили беспокоившую британскую гаубицу ВСУ
ВС России с одного выстрела уничтожили беспокоившую британскую гаубицу ВСУ - РИА Новости, 26.03.2024
ВС России с одного выстрела уничтожили беспокоившую британскую гаубицу ВСУ
Российская гаубица управляемым снарядом "Краснополь" с одного выстрела уничтожила британскую гаубицу FH-70 войск Украины, которая вела беспокоящий огонь,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:21
2024-03-26T15:21
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российская гаубица управляемым снарядом "Краснополь" с одного выстрела уничтожила британскую гаубицу FH-70 войск Украины, которая вела беспокоящий огонь, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, расчетом разведывательного беспилотника "Орлан-10" "Южной" группировки войск была обнаружена позиция 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании: артиллеристы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ вели беспокоящий огонь по российским позициям с окраины города Северск. "После передачи координат цели на пункт управления огнем отдельной артиллерийской бригады командованием было принято решение нанести удар по украинским националистам с применением высокоточного корректируемого боеприпаса "Краснополь". С первого же выстрела 155-мм натовская гаубица FH-70 была уничтожена вместе с расчетом и боекомплектом", - сказали в ведомстве. Минобороны опубликовало кадры поражения британской гаубицы, снятые с российского разведывательного дрона. Украинская "самоходка" была тщательно замаскирована, однако обнаружила себя выстрелами.
https://ria.ru/20240316/ukraina-1933546477.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России с одного выстрела уничтожили беспокоившую британскую гаубицу ВСУ

ВС России с одного выстрела уничтожили беспокоившую гаубицу FH-70 ВСУ

CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 КраснопольУправляемый снаряд "Краснополь"
Управляемый снаряд Краснополь - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 Краснополь
Управляемый снаряд "Краснополь". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российская гаубица управляемым снарядом "Краснополь" с одного выстрела уничтожила британскую гаубицу FH-70 войск Украины, которая вела беспокоящий огонь, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, расчетом разведывательного беспилотника "Орлан-10" "Южной" группировки войск была обнаружена позиция 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании: артиллеристы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ вели беспокоящий огонь по российским позициям с окраины города Северск.
"После передачи координат цели на пункт управления огнем отдельной артиллерийской бригады командованием было принято решение нанести удар по украинским националистам с применением высокоточного корректируемого боеприпаса "Краснополь". С первого же выстрела 155-мм натовская гаубица FH-70 была уничтожена вместе с расчетом и боекомплектом", - сказали в ведомстве.
Минобороны опубликовало кадры поражения британской гаубицы, снятые с российского разведывательного дрона. Украинская "самоходка" была тщательно замаскирована, однако обнаружила себя выстрелами.
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