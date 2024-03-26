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Посол Бахрейна назвал Москву гарантом мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.03.2024
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08:22 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/garant-1935806141.html
Посол Бахрейна назвал Москву гарантом мира на Ближнем Востоке
Посол Бахрейна назвал Москву гарантом мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.03.2024
Посол Бахрейна назвал Москву гарантом мира на Ближнем Востоке
Москва - гарант мира на Ближнем Востоке, консультации арабских стран с Россией по палестинскому вопросу продолжаются, заявил РИА Новости посол Бахрейна в Москве РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T08:22
2024-03-26T08:22
бахрейн
россия
ближний восток
ахмед аль-саати
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москва - гарант мира на Ближнем Востоке, консультации арабских стран с Россией по палестинскому вопросу продолжаются, заявил РИА Новости посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати. "Москва, как член Совбеза ООН и участник ближневосточного квартета, является гарантом мира на Ближнем Востоке между палестинцами и израильтянами. Мы считаем, что Россия - гарант мира, как на Ближнем Востоке, так и в других регионах мира", - сказал посол. Он отметил, что консультации как Бахрейна, так и других арабских стран с Россией по палестинской проблематике продолжаются. "Мы благодарим Россию за ее позицию в отношении палестинской проблемы… Королевство Бахрейн всегда поддерживает любые переговоры, которые останавливают конфликт и позволяют решить вопрос мирно, дипломатическими способами", - добавил Аль-Саати. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 32 тысячи, пострадали более 74 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240325/iran-1935781025.html
https://ria.ru/20240325/zalozhniki-1935745088.html
https://ria.ru/20240322/gaza-1935018693.html
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60
бахрейн, россия, ближний восток, ахмед аль-саати, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Бахрейн, Россия, Ближний Восток, Ахмед Аль-Саати, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посол Бахрейна назвал Москву гарантом мира на Ближнем Востоке

Посол Бахрейна назвал Москву гарантом мира между Палестиной и Израилем

© Фото предоставлено посольством Бахрейна в МосквеПосол Бахрейна в России Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати
Посол Бахрейна в России Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати
© Фото предоставлено посольством Бахрейна в Москве
Посол Бахрейна в России Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москва - гарант мира на Ближнем Востоке, консультации арабских стран с Россией по палестинскому вопросу продолжаются, заявил РИА Новости посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати.
"Москва, как член Совбеза ООН и участник ближневосточного квартета, является гарантом мира на Ближнем Востоке между палестинцами и израильтянами. Мы считаем, что Россия - гарант мира, как на Ближнем Востоке, так и в других регионах мира", - сказал посол.
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Он отметил, что консультации как Бахрейна, так и других арабских стран с Россией по палестинской проблематике продолжаются.
"Мы благодарим Россию за ее позицию в отношении палестинской проблемы… Королевство Бахрейн всегда поддерживает любые переговоры, которые останавливают конфликт и позволяют решить вопрос мирно, дипломатическими способами", - добавил Аль-Саати.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 32 тысячи, пострадали более 74 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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22 марта, 18:46
 
БахрейнРоссияБлижний ВостокАхмед Аль-СаатиОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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