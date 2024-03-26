Российское посольство рекомендовало воздержаться от поездок в Гаити
Глава посольства России в Гаити Мелик-Багдасаров посоветовал не посещать страну
© AP Photo / Odelyn JosephОбстановка в столице Гаити городе Порт-о-Пренс
© AP Photo / Odelyn Joseph
Обстановка в столице Гаити городе Порт-о-Пренс. Архивное фото
МЕХИКО, 26 мар - РИА Новости. Российское посольство с учетом тяжелой криминогенной обстановки в Гаити рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в эту страну, сообщил РИА Новости глава дипмиссии Сергей Мелик-Багдасаров.
"Принимая во внимание крайне тяжелую криминогенную обстановку в Гаити, рекомендуем россиянам воздержаться от поездок в эту страну", - сказал российский посол в Венесуэле и по совместительству в Гаити.
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По данным дипмиссии, в Гаити в настоящий момент проживает одна гражданка России. С ней поддерживают связь на предмет возможного содействия в эвакуации.
Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьера Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятстовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Позднее президент Гайаны Ирфаан Али по итогам переговоров на Ямайке заявил, что Анри покинет свой пост в рамках переходного политического периода, в течение которого власть в стране будет временно у переходного президентского совета.
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По словам Мелик-Багдасарова, Россия готова рассмотреть содействие или посредничество для Гаити в случае обращения властей островного государства с такой просьбой. В настоящий момент Россия принимает активное участие в обсуждении гаитянской проблематики на площадке Организации объединенных наций, рабочие контакты с правительством Гаити поддерживаются через МИД этой страны, а также посольство Гаити в Венесуэле.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.