https://ria.ru/20240326/fsb-1935818072.html

ФСБ разоблачила коррупционную группировку в Минэкономразвития

ФСБ разоблачила коррупционную группировку в Минэкономразвития - РИА Новости, 26.03.2024

ФСБ разоблачила коррупционную группировку в Минэкономразвития

ФСБ разоблачила коррупционную ОПГ из высших должностных лиц Минэкономразвития и предпринимателей Ставропольского края, причастную к рейдерскому захвату и... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T09:47

2024-03-26T09:47

2024-03-26T10:24

происшествия

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ставропольский край

минеральные воды

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. ФСБ разоблачила коррупционную ОПГ из высших должностных лиц Минэкономразвития и предпринимателей Ставропольского края, причастную к рейдерскому захвату и хищениям природного газа, сообщили в спецслужбе."ФСБ России совместно с Министерством внутренних дел России выявлена и пресечена противоправная деятельность членов организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края, причастных к совершению противоправных деяний экономической и коррупционной направленности", — сказано в релизе.Какие именно высшие должностные лица министерства проходят по этому делу не уточняется.Как установило следствие, сообщники досрочно прекратили действие лицензии вододобывающей организации города Минеральные воды на добычу минеральной воды на территории одного из месторождений Ставропольского края, чтобы провести рейдерский захват производственных мощностей "для получения сверхприбыли".Кроме того, ФСБ выявила факты хищения фигурантами у одной из нефтегазовых компаний региона природного газа в особо крупном размере. О каком именно ущербе идет речь, пока ничего не говорится.Уголовные дела возбудили по трем статьям: по части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий), части 4 статьи 158 (кража) и части 3 статьи 163 (вымогательство) УК. Фигурантам предъявили обвинения и заключили в СИЗО.При проведении 17 обысков в московском регионе и на Ставрополье изъяли "имеющие доказательственное значение" наличные деньги, огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса.

https://ria.ru/20240322/vzyatka-1934969734.html

https://ria.ru/20240320/vzyatka-1934502787.html

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происшествия, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край, минеральные воды