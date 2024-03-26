https://ria.ru/20240326/fotonika-1935946708.html

Более 260 создателей лазеров и оптики участвуют в выставке "Фотоника-2024"

Более 260 создателей лазеров и оптики участвуют в выставке "Фотоника-2024" - РИА Новости, 26.03.2024

Более 260 создателей лазеров и оптики участвуют в выставке "Фотоника-2024"

В международной специализированной выставке лазерной, оптической и оптоэлектронной техники "Фотоника. Мир лазеров и оптики-2024" в Москве участвуют свыше 260... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:56

2024-03-26T15:56

2024-03-26T15:57

технологии

экспоцентр

торгово-промышленная палата рф

москва

россия

белоруссия

армения

китай

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В международной специализированной выставке лазерной, оптической и оптоэлектронной техники "Фотоника. Мир лазеров и оптики-2024" в Москве участвуют свыше 260 производителей и поставщиков из России, Белоруссии, Армении и Китая, сообщил первый заместитель генерального директора "Экспоцентра" Сергей Селиванов. Выставка стартовала во вторник, 26 марта, в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". Завершится мероприятие 29 марта. Событие организовано совместно с Лазерной ассоциацией под патронатом Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ. Экспозиция занимает около 4,5 тысяч квадратных метров в павильоне "Форум". "Выставка по площади экспозиции и количеству участников выросла на 50% по сравнению с прошлым годом. Ее отличительной особенностью и важной составляющей является насыщенная деловая программа, которая в этом году объединит более 30 мероприятий", - сказал в ходе церемонии открытия Сергей Селиванов. В свою очередь, вице-президент Торгово-промышленной палаты Владимир Падалко, выступая с приветственным словом, отметил возросшую долю российских компаний среди участников экспозиции. "Здесь собрались абсолютные гении, представившие свои инновации, идеи и достижения в области лазерных и оптических технологий, и отрадно, что более половины участников - это российские компании. Сегодня мы не можем даже представить себе жизнь без интернета, без оптоволокна, и мы не сможем двигаться дальше в этом мире без фотоники", - отметил представитель ТПП. Президент Лазерной ассоциации Иван Ковш сравнил нынешний прогресс в области фотоники с периодом, когда мир переживал бум электрификации. "Те, кто освоил электроэнергетику, стали передовыми странами, в отличие от тех, кто остался с ветряками и паровыми машинами. Мы не можем позволить себе остаться с паровыми машинами, и поэтому должны активно осваивать и использовать фотонику", - указал Ковш. По его словам, рост числа участников выставки является блестящим доказательством того, что отрасль фотоники "жива и развивается". Ковш привел данные, согласно которым скорость обновления оборудования, демонстрируемого на выставке, возросла примерно на 30-40%, то есть увеличивается "неслыханно высокими темпами" для нашей страны. Отчасти это обусловлено необходимостью перехода на отечественные комплектующие, а отчасти -растущей потребностью экономики и общества в такой технике. "Наша выставка дает прекрасную возможность создателям оборудования обменяться опытом, найти новых поставщиков и покупателей. Те же, кто использует это оборудование, смогут здесь за четыре дня узнать обо всем, что происходит в отрасли: кто, что делает и на каком уровне. И, конечно, мы очень рассчитываем, что выставка станет еще и прекрасным местом для тех, кто только готовится стать фотонщиком - для молодежи и студентов: в этом году у нас исключительно активно работает ярмарка вакансий, куда уже поступило огромное количество предложений от работодателей", - заключил глава Лазерной ассоциации. На выставке "Фотоника-2024" представлены новые образцы оборудования, инновационные разработки по различным направлениям фотоники, включая лазерные источники излучения и лазерное оборудование, оптоволоконную технику и контрольно-измерительную аппаратуру, оптоэлектронику и нанофотонику, а также лазерную технику для медицины, растениеводства, природопользования и многих других областей Ключевым мероприятием деловой программы выставки станет XII Конгресс технологической платформы "Фотоника", в рамках которого пройдут 19 научно-практических конференций по отраслевым темам. Также состоится пленарное заседание, где темами докладов станут: "Полупроводниковые лазеры", "Квантовые вычисления с одиночными нейтральными атомами", "Оптические волокна в фотонике".

https://ria.ru/20231030/nauka-1905575966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, экспоцентр, торгово-промышленная палата рф, москва, россия, белоруссия, армения, китай