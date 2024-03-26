https://ria.ru/20240326/figurant-1935856185.html
Стали известны подробности о восьмом фигуранте дела о теракте в "Крокусе"
Стали известны подробности о восьмом фигуранте дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
Стали известны подробности о восьмом фигуранте дела о теракте в "Крокусе"
Восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе" - уроженец Киргизии, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:59
2024-03-26T11:59
2024-03-26T12:13
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
киргизия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе" - уроженец Киргизии, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."Суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в отношении уроженца Кыргызской Республики Касимова Алишера Хатамовича", - сказали в суде.Его уже завели в зал суда и поместили в "аквариум".
https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html
киргизия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935861475_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_b5c7d311715dc5260912909e0f333063.jpg
Восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе" Алишер Касимов в суде
Восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Алишера Касимова привезли в суд. На видео корреспондента РИА Новости слышно, как кто-то плачет, когда Касимова заводят в зал - по всей видимости, кто-то из родственников.
2024-03-26T11:59
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус сити холл, киргизия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Киргизия
Стали известны подробности о восьмом фигуранте дела о теракте в "Крокусе"
Восьмым фигурантом дела о теракте в "Крокусе" оказался уроженец Киргизии