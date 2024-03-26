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Стали известны подробности о восьмом фигуранте дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:59 26.03.2024 (обновлено: 12:13 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/figurant-1935856185.html
Стали известны подробности о восьмом фигуранте дела о теракте в "Крокусе"
Стали известны подробности о восьмом фигуранте дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
Стали известны подробности о восьмом фигуранте дела о теракте в "Крокусе"
Восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе" - уроженец Киргизии, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:59
2024-03-26T12:13
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
киргизия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе" - уроженец Киргизии, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."Суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в отношении уроженца Кыргызской Республики Касимова Алишера Хатамовича", - сказали в суде.Его уже завели в зал суда и поместили в "аквариум".
https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html
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Влада Копылова
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе" Алишер Касимов в суде
Восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Алишера Касимова привезли в суд. На видео корреспондента РИА Новости слышно, как кто-то плачет, когда Касимова заводят в зал - по всей видимости, кто-то из родственников.
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крокус сити холл, киргизия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Киргизия
Стали известны подробности о восьмом фигуранте дела о теракте в "Крокусе"

Восьмым фигурантом дела о теракте в "Крокусе" оказался уроженец Киргизии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе" - уроженец Киргизии, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"Суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в отношении уроженца Кыргызской Республики Касимова Алишера Хатамовича", - сказали в суде.
Его уже завели в зал суда и поместили в "аквариум".
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25 марта, 21:34
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Крокус Сити ХоллКиргизия
 
 
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