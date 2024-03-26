https://ria.ru/20240326/figurant-1935856185.html

Стали известны подробности о восьмом фигуранте дела о теракте в "Крокусе"

Стали известны подробности о восьмом фигуранте дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

Стали известны подробности о восьмом фигуранте дела о теракте в "Крокусе"

Восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе" - уроженец Киргизии, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T11:59

2024-03-26T11:59

2024-03-26T12:13

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

киргизия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе" - уроженец Киргизии, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."Суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в отношении уроженца Кыргызской Республики Касимова Алишера Хатамовича", - сказали в суде.Его уже завели в зал суда и поместили в "аквариум".

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

киргизия

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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Восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе" Алишер Касимов в суде Восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Алишера Касимова привезли в суд. На видео корреспондента РИА Новости слышно, как кто-то плачет, когда Касимова заводят в зал - по всей видимости, кто-то из родственников. 2024-03-26T11:59 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крокус сити холл, киргизия