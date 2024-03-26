Рейтинг@Mail.ru
МИД ответил на сообщения про мнение окружения Путина о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:47 26.03.2024 (обновлено: 22:32 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/feyk-1936046416.html
МИД ответил на сообщения про мнение окружения Путина о теракте в "Крокусе"
МИД ответил на сообщения про мнение окружения Путина о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
МИД ответил на сообщения про мнение окружения Путина о теракте в "Крокусе"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "матерью всех фейков" сообщение агентства Bloomberg о том, что в окружении президента России Владимира... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T21:47
2024-03-26T22:32
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
мария захарова
николай патрушев
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1837846d78e769b857472c19de568755.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "матерью всех фейков" сообщение агентства Bloomberg о том, что в окружении президента России Владимира Путина не верят в причастность Украины к теракту в "Крокус сити холле". "Шедевральная новость. Просто мать всех фейков. Особенно удачно получилось, что она вышла именно сегодня, учитывая, что Владимир Путин с утра находился "в окружении" генерального прокурора Игоря Краснова со всем центральным аппаратом Генпрокуратуры, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, секретаря Совбеза Николая Патрушева, министра обороны Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова", - написала Захарова в своем Telegram-канале, сославшись на сообщение в агентстве Bloomberg. "А Николай Патрушев и Александр Бортников ещё и интервью дали на тему вовлеченности США, Британии и Украины в трагические события в "Крокус Сити Холл", - добавила она. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935940920.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935386407.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428484_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_926f804a1424c7cc76a7ce3026d02192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, мария захарова, николай патрушев, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Мария Захарова, Николай Патрушев, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МИД ответил на сообщения про мнение окружения Путина о теракте в "Крокусе"

Захарова: новость о неверии окружения Путина в участии Украины в теракте — фейк

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "матерью всех фейков" сообщение агентства Bloomberg о том, что в окружении президента России Владимира Путина не верят в причастность Украины к теракту в "Крокус сити холле".
«
"Шедевральная новость. Просто мать всех фейков. Особенно удачно получилось, что она вышла именно сегодня, учитывая, что Владимир Путин с утра находился "в окружении" генерального прокурора Игоря Краснова со всем центральным аппаратом Генпрокуратуры, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, секретаря Совбеза Николая Патрушева, министра обороны Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова", - написала Захарова в своем Telegram-канале, сославшись на сообщение в агентстве Bloomberg.
Ответ Бортникова на вопрос, стоят ли США, Британия и Украина за терактом в Крокусе - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
ФСБ допустила, что за терактом в "Крокусе" стоят США и Великобритания
Вчера, 15:33
«
"А Николай Патрушев и Александр Бортников ещё и интервью дали на тему вовлеченности США, Британии и Украины в трагические события в "Крокус Сити Холл", - добавила она.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Сообщение Скорбим на рекламном экране, расположенном недалеко от концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
МИД России ответил на обвинения Зеленского после теракта в "Крокусе"
23 марта, 23:11
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаМария ЗахароваНиколай ПатрушевВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала