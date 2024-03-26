https://ria.ru/20240326/feyk-1936046416.html

МИД ответил на сообщения про мнение окружения Путина о теракте в "Крокусе"

МИД ответил на сообщения про мнение окружения Путина о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

МИД ответил на сообщения про мнение окружения Путина о теракте в "Крокусе"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "матерью всех фейков" сообщение агентства Bloomberg о том, что в окружении президента России Владимира... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T21:47

2024-03-26T21:47

2024-03-26T22:32

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

мария захарова

николай патрушев

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "матерью всех фейков" сообщение агентства Bloomberg о том, что в окружении президента России Владимира Путина не верят в причастность Украины к теракту в "Крокус сити холле". "Шедевральная новость. Просто мать всех фейков. Особенно удачно получилось, что она вышла именно сегодня, учитывая, что Владимир Путин с утра находился "в окружении" генерального прокурора Игоря Краснова со всем центральным аппаратом Генпрокуратуры, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, секретаря Совбеза Николая Патрушева, министра обороны Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова", - написала Захарова в своем Telegram-канале, сославшись на сообщение в агентстве Bloomberg. "А Николай Патрушев и Александр Бортников ещё и интервью дали на тему вовлеченности США, Британии и Украины в трагические события в "Крокус Сити Холл", - добавила она. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935940920.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935386407.html

россия

украина

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россия, украина, мария захарова, николай патрушев, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)