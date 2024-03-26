МИД ответил на сообщения про мнение окружения Путина о теракте в "Крокусе"
Захарова: новость о неверии окружения Путина в участии Украины в теракте — фейк
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "матерью всех фейков" сообщение агентства Bloomberg о том, что в окружении президента России Владимира Путина не верят в причастность Украины к теракту в "Крокус сити холле".
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"Шедевральная новость. Просто мать всех фейков. Особенно удачно получилось, что она вышла именно сегодня, учитывая, что Владимир Путин с утра находился "в окружении" генерального прокурора Игоря Краснова со всем центральным аппаратом Генпрокуратуры, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, секретаря Совбеза Николая Патрушева, министра обороны Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова", - написала Захарова в своем Telegram-канале, сославшись на сообщение в агентстве Bloomberg.
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"А Николай Патрушев и Александр Бортников ещё и интервью дали на тему вовлеченности США, Британии и Украины в трагические события в "Крокус Сити Холл", - добавила она.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.