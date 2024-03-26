Две британские газеты исправили статьи о "фейке" РИА Новости про Карла III

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Британские газеты Daily Mail и Daily Express исправили статьи, в которых обвиняли РИА Новости и Sputnik в распространении слухов о смерти короля Карла III. Сообщения о кончине монарха появились в ряде Telegram-каналов 18 марта. Они сопровождались снимком заявления, якобы выпущенного Букингемским дворцом. Впоследствии выяснилось, что эти сведения не соответствуют действительности, причем РИА Новости одним из первых их опровергло.Несмотря на это, издания Daily Mail и Express назвали РИА Новости и Sputnik одними из тех российских СМИ, которые якобы начали распространять фейк о смерти Карла III без подтверждения. "Я могу подтвердить, что в статью были внесены изменения, уточняющие, что РИА Новости сообщило об опровержении из Букингемского дворца, а не о самих слухах. Подпись к изображению, относящаяся к сообщению РИА Новости, была исправлена аналогичным образом", — сказал агентству редактор Daily Mail Сэм Мьюр.Название агентства Sputnik также удалили из текста. По словам Мьюра, статью написал "журналист, находящийся в России". На сайте автором указан Уилл Стюарт. "Мы обсудили ваш вопрос с агентством, которое передало нам оригинальный материал. И судя по всему, некоторые моменты были основаны на английской версии Telegram-канала РИА Новости, где, кажется, был неверно передан настоящий смысл статьи", — добавил Мьюр.При этом у РИА Новости нет англоязычного канала в Telegram. Редакция газеты Express также внесла изменения в статью. В обновленной версии РИА Новости упоминается как агентство, опровергающее слухи о состоянии Карла III. "По итогам проверки я могу подтвердить, что статья была изменена", — сообщила редактор Express Кэти Арчер.Тем не менее газета отказалась удалить упоминание Sputnik. По словам Арчер, издание якобы "убедилось в корректности утверждения в отношении Sputnik". При этом конкретных свидетельств в виде скриншотов или ссылок редакторы в ответ на просьбу РИА Новости не предоставили. "Отмечу, что об этом сообщили многие", — добавила редактор газеты.В свою очередь, британское издание Telegraph и европейский телеканал Euronews изначально упомянули только Sputnik. На запросы РИА Новости по состоянию на 26 марта они не отреагировали и не изменили тексты.В МИД России фейки британских СМИ о РИА Новости и Sputnik назвали обвинением неугодных Лондону средств массовой информации. Пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня", в которую входят оба агентства, выпустила заявление, где напомнила зарубежным СМИ о необходимости проверки фактов перед публикацией. Также в МИА выразили сомнение в том, что для британской прессы это еще имеет значение.
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Британские газеты Daily Mail и Daily Express исправили статьи, в которых обвиняли РИА Новости и Sputnik в распространении слухов о смерти короля Карла III.
Сообщения о кончине монарха появились в ряде Telegram-каналов 18 марта. Они сопровождались снимком заявления, якобы выпущенного Букингемским дворцом. Впоследствии выяснилось, что эти сведения не соответствуют действительности, причем РИА Новости одним из первых их опровергло.
Ответ британской газеты на запросы РИА Новости
Ответ британской газеты на запросы РИА Новости
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Ответ британской газеты на запросы РИА Новости
Ответ британской газеты на запросы РИА Новости
2 из 2
Ответ британской газеты на запросы РИА Новости
1 из 2
Ответ британской газеты на запросы РИА Новости
2 из 2
Несмотря на это, издания Daily Mail и Express назвали РИА Новости и Sputnik одними из тех российских СМИ, которые якобы начали распространять фейк о смерти Карла III без подтверждения.
«
"Я могу подтвердить, что в статью были внесены изменения, уточняющие, что РИА Новости сообщило об опровержении из Букингемского дворца, а не о самих слухах. Подпись к изображению, относящаяся к сообщению РИА Новости, была исправлена аналогичным образом", — сказал агентству редактор Daily Mail Сэм Мьюр.
Название агентства Sputnik также удалили из текста. По словам Мьюра, статью написал "журналист, находящийся в России". На сайте автором указан Уилл Стюарт.
«
"Мы обсудили ваш вопрос с агентством, которое передало нам оригинальный материал. И судя по всему, некоторые моменты были основаны на английской версии Telegram-канала РИА Новости, где, кажется, был неверно передан настоящий смысл статьи", — добавил Мьюр.
При этом у РИА Новости нет англоязычного канала в Telegram.
Редакция газеты Express также внесла изменения в статью. В обновленной версии РИА Новости упоминается как агентство, опровергающее слухи о состоянии Карла III.
«
"По итогам проверки я могу подтвердить, что статья была изменена", — сообщила редактор Express Кэти Арчер.
Тем не менее газета отказалась удалить упоминание Sputnik. По словам Арчер, издание якобы "убедилось в корректности утверждения в отношении Sputnik". При этом конкретных свидетельств в виде скриншотов или ссылок редакторы в ответ на просьбу РИА Новости не предоставили.
«
"Отмечу, что об этом сообщили многие", — добавила редактор газеты.
В свою очередь, британское издание Telegraph и европейский телеканал Euronews изначально упомянули только Sputnik. На запросы РИА Новости по состоянию на 26 марта они не отреагировали и не изменили тексты.
Статья Euronews, в которой агентство Sputnik обвиняется в распространении слухов о смерти короля Карла III
Статья Euronews, в которой агентство Sputnik обвиняется в распространении слухов о смерти короля Карла III
1 из 2
Статья Telegraph, в которой агентство Sputnik обвиняется в распространении слухов о смерти короля Карла III
Статья Telegraph, в которой агентство Sputnik обвиняется в распространении слухов о смерти короля Карла III
2 из 2
Статья Euronews, в которой агентство Sputnik обвиняется в распространении слухов о смерти короля Карла III
1 из 2
Статья Telegraph, в которой агентство Sputnik обвиняется в распространении слухов о смерти короля Карла III
2 из 2
В МИД России фейки британских СМИ о РИА Новости и Sputnik назвали обвинением неугодных Лондону средств массовой информации.
Пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня", в которую входят оба агентства, выпустила заявление, где напомнила зарубежным СМИ о необходимости проверки фактов перед публикацией. Также в МИА выразили сомнение в том, что для британской прессы это еще имеет значение.
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