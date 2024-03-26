https://ria.ru/20240326/fermery-1935921973.html
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих фермеров в Брюсселе
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих фермеров в Брюсселе - РИА Новости, 26.03.2024
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих фермеров в Брюсселе
Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона участников акции протеста фермеров в европейском квартале в Брюсселе, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:43
2024-03-26T14:43
2024-03-26T19:57
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БРЮССЕЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона участников акции протеста фермеров в европейском квартале в Брюсселе, сообщил корреспондент РИА Новости. До этого участники протестов забросали полицию фаерами, петардами и яйцами, перед полицейскими заграждениями разожгли костры.Фермеры выступают против многочисленных соглашений о свободной торговле с не входящими в ЕС странами, в том числе с Украиной. По их мнению, такие соглашения, которые продвигает Еврокомиссия, ставят местных производителей в заведомо проигрышную ситуацию из-за дешевого импорта на общеевропейский рынок.Фермеры также требуют установить достойные закупочные цены, которые не заставляли бы их работать в убыток, а затем собирать множество документов для получения компенсаций.
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Протесты фермеров в Брюсселе. Полиция применила слезоточивый газ и водометы
В Брюсселе протестуют фермеры: на улицах города сотни тракторов, на дороги вываливают навоз и сено. Полиция применила слезоточивый газ и водометы.
2024-03-26T14:43
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в мире, брюссель, украина, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Брюссель, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих фермеров в Брюсселе
В Брюсселе полиция применила водометы и слезоточивый газ против фермеров
БРЮССЕЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона участников акции протеста фермеров в европейском квартале в Брюсселе, сообщил корреспондент РИА Новости.
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До этого участники протестов забросали полицию фаерами, петардами и яйцами, перед полицейскими заграждениями разожгли костры.
Фермеры выступают против многочисленных соглашений о свободной торговле с не входящими в ЕС странами, в том числе с Украиной. По их мнению, такие соглашения, которые продвигает Еврокомиссия, ставят местных производителей в заведомо проигрышную ситуацию из-за дешевого импорта на общеевропейский рынок.
Фермеры также требуют установить достойные закупочные цены, которые не заставляли бы их работать в убыток, а затем собирать множество документов для получения компенсаций.