https://ria.ru/20240326/evakuatsiya-1935844530.html

В Москве эвакуировали здание Финансового университета

В Москве эвакуировали здание Финансового университета - РИА Новости, 26.03.2024

В Москве эвакуировали здание Финансового университета

Здание Финансового университета при правительстве РФ эвакуировали из-за обнаружения неопознанного объекта вблизи корпуса вуза, но за пределами его территории,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T11:22

2024-03-26T11:22

2024-03-26T11:38

москва

происшествия

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Здание Финансового университета при правительстве РФ эвакуировали из-за обнаружения неопознанного объекта вблизи корпуса вуза, но за пределами его территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета."Подтверждаем информацию об эвакуации в связи с обнаружением неопознанного объекта за пределами территории Финансового университета, но в непосредственной близости от здания университета... В настоящее время главный вход в университет по адресу Ленинградский проспект, д. 49/2 закрыт", - говорится в сообщении.Отмечается, что периметр был оцеплен силами Росгвардии.

https://ria.ru/20240325/evakuatsiya-1935695442.html

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москва, происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)