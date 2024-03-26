Рейтинг@Mail.ru
В Москве эвакуировали здание Финансового университета - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 26.03.2024 (обновлено: 11:38 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/evakuatsiya-1935844530.html
В Москве эвакуировали здание Финансового университета
В Москве эвакуировали здание Финансового университета - РИА Новости, 26.03.2024
В Москве эвакуировали здание Финансового университета
Здание Финансового университета при правительстве РФ эвакуировали из-за обнаружения неопознанного объекта вблизи корпуса вуза, но за пределами его территории,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:22
2024-03-26T11:38
москва
происшествия
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935848656_0:2:1121:633_1920x0_80_0_0_ee2ad8298f8d01a550447311d3cfecd8.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Здание Финансового университета при правительстве РФ эвакуировали из-за обнаружения неопознанного объекта вблизи корпуса вуза, но за пределами его территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета."Подтверждаем информацию об эвакуации в связи с обнаружением неопознанного объекта за пределами территории Финансового университета, но в непосредственной близости от здания университета... В настоящее время главный вход в университет по адресу Ленинградский проспект, д. 49/2 закрыт", - говорится в сообщении.Отмечается, что периметр был оцеплен силами Росгвардии.
https://ria.ru/20240325/evakuatsiya-1935695442.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935848656_177:0:1121:708_1920x0_80_0_0_2a474e40c765ae8fdbac01eab0ea99c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Москва, Происшествия, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Москве эвакуировали здание Финансового университета

Здание Финансового университета эвакуировали из-за неопознанного объекта

© RT на русском/TelegramЗдание Финансового университета при правительстве РФ эвакуировали из-за обнаружения неопознанного объекта вблизи корпуса вуза
Здание Финансового университета при правительстве РФ эвакуировали из-за обнаружения неопознанного объекта вблизи корпуса вуза
© RT на русском/Telegram
Здание Финансового университета при правительстве РФ эвакуировали из-за обнаружения неопознанного объекта вблизи корпуса вуза
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Здание Финансового университета при правительстве РФ эвакуировали из-за обнаружения неопознанного объекта вблизи корпуса вуза, но за пределами его территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
«
"Подтверждаем информацию об эвакуации в связи с обнаружением неопознанного объекта за пределами территории Финансового университета, но в непосредственной близости от здания университета... В настоящее время главный вход в университет по адресу Ленинградский проспект, д. 49/2 закрыт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что периметр был оцеплен силами Росгвардии.
Закрытые павильоны в торговом центре Город в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
В Москве эвакуировали посетителей торгового центра "Город"
25 марта, 16:19
 
МоскваПроисшествияРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала