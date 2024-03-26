https://ria.ru/20240326/eksport-1935896499.html

Экспорт продукции подмосковных предприятий АПК в Армению вырос на 12%

Экспорт продукции подмосковных предприятий АПК в Армению вырос на 12% - РИА Новости, 26.03.2024

Экспорт продукции подмосковных предприятий АПК в Армению вырос на 12%

Московская область поставляет в Армению мясную и молочную продукцию, а также кондитерские изделия; в 2023 году показатель экспорта в эту страну увеличился на... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:51

2024-03-26T13:51

2024-03-26T13:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

армения

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Московская область поставляет в Армению мясную и молочную продукцию, а также кондитерские изделия; в 2023 году показатель экспорта в эту страну увеличился на 12%, сообщил зампредседателя правительства Подмосковья - министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов. "Товары, произведенные на территории Московской области, экспортируются в более чем 90 стран мира. Основная доля приходится на страны СНГ. В 2023 году из Московской области в Армению было ввезено 24 тысячи тонн продукции. Мы поставили около семи тысяч тонн мясных продуктов, порядка трех тысяч тонн кондитерских изделий и более 2,5 тысяч тонн молочной продукции", – уточнил Мурашов, слова которого привели в пресс-службе министерства. По данным ведомства, в числе крупных экспортеров предприятий Московской области в Армению – Дмитровский молочный завод, занимающийся производством мороженого, глазированных сырков и сывороточных напитков, Раменский кондитерский комбинат, где выпускают мини-рулеты, пироги и пирожные и компания "Маревен Фуд Сэнтрал" из Серпухова, которая производит лапшу быстрого приготовления, овсяные каши и напитки.

https://ria.ru/20240208/fermery-1926191767.html

московская область (подмосковье)

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), армения