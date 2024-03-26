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В Ульяновске шесть человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
В Ульяновске шесть человек госпитализировали после ДТП с маршруткой - РИА Новости, 26.03.2024
В Ульяновске шесть человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
Маршрутное такси врезалось в световую опору в Засвияжском районе в Ульяновске, в результате шесть человек были доставлены в больницу, сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T09:19
2024-03-26T09:19
2024-03-26T09:19
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САМАРА, 26 мар - РИА Новости. Маршрутное такси врезалось в световую опору в Засвияжском районе в Ульяновске, в результате шесть человек были доставлены в больницу, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области. "По предварительной информации, водитель маршрутного такси не справился с управлением и допустил наезд на препятствие – световую опору. В результате ДТП шесть пассажиров маршрутного такси бригадой скорой медицинской помощи доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что авария произошла возле дома №16 по улице Хваткова в Засвияжском районе города Ульяновска. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.
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Происшествия, Ульяновск, Россия, Ульяновская область, Авто, ГИБДД МВД РФ
В Ульяновске шесть человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
В Ульяновске шесть человек доставили в больницу после ДТП с маршрутным такси