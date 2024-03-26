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Умер солист балета Большого театра и педагог Николай Дорохов - РИА Новости, 26.03.2024
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Культура
 
17:06 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/dorokhov-1935969158.html
Умер солист балета Большого театра и педагог Николай Дорохов
Умер солист балета Большого театра и педагог Николай Дорохов - РИА Новости, 26.03.2024
Умер солист балета Большого театра и педагог Николай Дорохов
Артист балета и педагог Николай Дорохов скончался 25 марта на 66-м году жизни, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Большого театра. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:06
2024-03-26T17:06
культура
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Артист балета и педагог Николай Дорохов скончался 25 марта на 66-м году жизни, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Большого театра. "Николай Николаевич окончил Московское хореографическое училище. С 1976 по 1996 годы – солист балета Большого театра. В 1991 году окончил ГИТИС и с 1996 года преподавал В Московской государственной академии хореографии классический и дуэтно-классический танец", - сказано в сообщении. Проститься с Николаем Дороховым можно будет 27 марта в церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище. Похороны пройдут на Долгопрудненском (Южном) кладбище.
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новости культуры, большой театр
Культура, Новости культуры, Большой театр
Умер солист балета Большого театра и педагог Николай Дорохов

Солист балета Большого театра и педагог Николай Дорохов умер на 66-м году жизни

© Киностудия Мосфильм, 1988Кадр из фильма "Фантазер"
Кадр из фильма Фантазер
© Киностудия Мосфильм, 1988
Кадр из фильма "Фантазер". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Артист балета и педагог Николай Дорохов скончался 25 марта на 66-м году жизни, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Большого театра.
"Николай Николаевич окончил Московское хореографическое училище. С 1976 по 1996 годы – солист балета Большого театра. В 1991 году окончил ГИТИС и с 1996 года преподавал В Московской государственной академии хореографии классический и дуэтно-классический танец", - сказано в сообщении.
Проститься с Николаем Дороховым можно будет 27 марта в церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище. Похороны пройдут на Долгопрудненском (Южном) кладбище.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкСцена из балета "Каменный цветок"
Сцена из балета Каменный цветок - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Александр Макаров
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Сцена из балета "Каменный цветок". Архивное фото
 
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