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Умер солист балета Большого театра и педагог Николай Дорохов
Умер солист балета Большого театра и педагог Николай Дорохов - РИА Новости, 26.03.2024
Умер солист балета Большого театра и педагог Николай Дорохов
Артист балета и педагог Николай Дорохов скончался 25 марта на 66-м году жизни, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Большого театра. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:06
2024-03-26T17:06
2024-03-26T17:06
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Артист балета и педагог Николай Дорохов скончался 25 марта на 66-м году жизни, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Большого театра. "Николай Николаевич окончил Московское хореографическое училище. С 1976 по 1996 годы – солист балета Большого театра. В 1991 году окончил ГИТИС и с 1996 года преподавал В Московской государственной академии хореографии классический и дуэтно-классический танец", - сказано в сообщении. Проститься с Николаем Дороховым можно будет 27 марта в церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище. Похороны пройдут на Долгопрудненском (Южном) кладбище.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, большой театр
Культура, Новости культуры, Большой театр
Умер солист балета Большого театра и педагог Николай Дорохов
Солист балета Большого театра и педагог Николай Дорохов умер на 66-м году жизни