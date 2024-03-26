https://ria.ru/20240326/dorokhov-1935969158.html

Умер солист балета Большого театра и педагог Николай Дорохов

Умер солист балета Большого театра и педагог Николай Дорохов - РИА Новости, 26.03.2024

Умер солист балета Большого театра и педагог Николай Дорохов

Артист балета и педагог Николай Дорохов скончался 25 марта на 66-м году жизни, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Большого театра. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:06

2024-03-26T17:06

2024-03-26T17:06

культура

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большой театр

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Артист балета и педагог Николай Дорохов скончался 25 марта на 66-м году жизни, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Большого театра. "Николай Николаевич окончил Московское хореографическое училище. С 1976 по 1996 годы – солист балета Большого театра. В 1991 году окончил ГИТИС и с 1996 года преподавал В Московской государственной академии хореографии классический и дуэтно-классический танец", - сказано в сообщении. Проститься с Николаем Дороховым можно будет 27 марта в церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище. Похороны пройдут на Долгопрудненском (Южном) кладбище.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, большой театр