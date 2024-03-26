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Додон оценил решение КС Молдавии об отмене запрета на участие в выборах - РИА Новости, 26.03.2024
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23:36 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/dodon-1936056064.html
Додон оценил решение КС Молдавии об отмене запрета на участие в выборах
Додон оценил решение КС Молдавии об отмене запрета на участие в выборах - РИА Новости, 26.03.2024
Додон оценил решение КС Молдавии об отмене запрета на участие в выборах
Вертикаль власти правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) рушится, заявил экс-президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T23:36
2024-03-26T23:36
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
майя санду
игорь додон
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КИШИНЕВ, 26 мар – РИА Новости. Вертикаль власти правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) рушится, заявил экс-президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в интервью Exclusiv TV, комментируя решение Конституционного суда об отмене запрета на участие в выборах. Ранее во вторник КС Молдавии признал неконституционными изменения избирательного кодекса, ограничивающие участие в выборах, которые коснулись, в частности, депутатов от запрещенной в республике партии "Шор". "Это уже второй вердикт КС за последние недели против незаконных решений ПДС. Ранее по обращению наших депутатов Конституционный суд принял решение в пользу Гагаузии в вопросе возврата НДС. До этого судом был оправдан Стояногло (экс-генеральный прокурор – ред.), мы слышим все больше смелых заявлений прокуроров. Это четкие сигналы, что вертикаль власти ПДС рушится", - заявил Додон.По его словам, решение КС по признанию неконституционным изменения в избирательный кодекс было ожидаемым, потому что "нельзя запрещать гражданам избирать и быть избранными, так гласит конституция". Конституционный суд Молдавии 5 марта отменил поправки в законодательство, предусматривающие сокращение финансирования Гагаузской автономии из республиканского бюджета, признав их неконституционными. Задержание Александра Стояногло произошло в октябре 2021 года, сразу же после его брифинга в качестве генерального прокурора, на котором он заявил, что генпрокуратура намеревалась привлечь к ответственности всех членов правительства, которые в 2014-2015 годах допустили незаконный вывод средств из банковской системы. В 2014 году президент республики Майя Санду была министром образования. Сам бывший генпрокурор ранее неоднократно называл обвинения местью со стороны президента. При этом он выиграл дело в Европейском суде по правам человека. Конституционный суд Молдавии 9 ноября признал незаконной часть закона о прокуратуре, который позволил уволить генпрокурора Александра Стояногло. По мнению адвоката экс-генпрокурора Юрия Мэрджиняну, у его подзащитного появился шанс вернуться на этот пост, юристы в связи с этим готовят новые обращения в судебные инстанции. Стояногло 28 февраля был оправдан судом первой инстанции в Кишиневе.
https://ria.ru/20240326/otnosheniya-1936053392.html
https://ria.ru/20240325/moldaviya-1935756411.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, игорь додон
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Майя Санду, Игорь Додон
Додон оценил решение КС Молдавии об отмене запрета на участие в выборах

Додон: вертикаль власти в Молдавии рушится при отмене запрета участия в выборах

© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 мар – РИА Новости. Вертикаль власти правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) рушится, заявил экс-президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в интервью Exclusiv TV, комментируя решение Конституционного суда об отмене запрета на участие в выборах.
Ранее во вторник КС Молдавии признал неконституционными изменения избирательного кодекса, ограничивающие участие в выборах, которые коснулись, в частности, депутатов от запрещенной в республике партии "Шор".
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"Это уже второй вердикт КС за последние недели против незаконных решений ПДС. Ранее по обращению наших депутатов Конституционный суд принял решение в пользу Гагаузии в вопросе возврата НДС. До этого судом был оправдан Стояногло (экс-генеральный прокурор – ред.), мы слышим все больше смелых заявлений прокуроров. Это четкие сигналы, что вертикаль власти ПДС рушится", - заявил Додон.
По его словам, решение КС по признанию неконституционным изменения в избирательный кодекс было ожидаемым, потому что "нельзя запрещать гражданам избирать и быть избранными, так гласит конституция".
Конституционный суд Молдавии 5 марта отменил поправки в законодательство, предусматривающие сокращение финансирования Гагаузской автономии из республиканского бюджета, признав их неконституционными.
Задержание Александра Стояногло произошло в октябре 2021 года, сразу же после его брифинга в качестве генерального прокурора, на котором он заявил, что генпрокуратура намеревалась привлечь к ответственности всех членов правительства, которые в 2014-2015 годах допустили незаконный вывод средств из банковской системы. В 2014 году президент республики Майя Санду была министром образования. Сам бывший генпрокурор ранее неоднократно называл обвинения местью со стороны президента. При этом он выиграл дело в Европейском суде по правам человека. Конституционный суд Молдавии 9 ноября признал незаконной часть закона о прокуратуре, который позволил уволить генпрокурора Александра Стояногло. По мнению адвоката экс-генпрокурора Юрия Мэрджиняну, у его подзащитного появился шанс вернуться на этот пост, юристы в связи с этим готовят новые обращения в судебные инстанции. Стояногло 28 февраля был оправдан судом первой инстанции в Кишиневе.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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В миреМолдавияГагаузияКишиневМайя СандуИгорь Додон
 
 
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