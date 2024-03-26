https://ria.ru/20240326/dobavki-1936055071.html

В Японии возросло число госпитализированных после приема пищевых добавок

В Японии возросло число госпитализированных после приема пищевых добавок - РИА Новости, 26.03.2024

В Японии возросло число госпитализированных после приема пищевых добавок

Число жителей Японии, госпитализированных после приема пищевых добавок с содержанием красного дрожжевого риса от фармацевтической компании Kobayashi... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T23:22

2024-03-26T23:22

2024-03-26T23:22

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Число жителей Японии, госпитализированных после приема пищевых добавок с содержанием красного дрожжевого риса от фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical, превысило 100, также был зарегистрирован второй случай смерти, связанный с приемом добавки, передает агентство Киодо. "Число людей, госпитализированных после приема биодобавки подскочило до 106, и правительство заявило, что под ответственностью производителей проведет экстренную проверку этого типа продукта питания, рекламирующего лечебные свойства, в категорию которого входит около шести тысяч продуктов", - сообщает агентство. Как передает Киодо, министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии во вторник сообщило, что был зарегистрирован второй случай смерти в результате приема добавки. Японская фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical заявила о первом случае смерти человека, продолжительное время принимавшего пищевые добавки с содержанием красного дрожжевого риса, в результате развившегося заболевания почек. На основании данных о сделанных заказах на имя этого человека было установлено, что покойный мог принимать добавки в течение последних трех лет. Последний заказ, согласно документам компании, был датирован февралем 2024 года. Компания объявила об отзыве восьми добавок с использованием красного дрожжевого риса. Kobayashi Pharmaceutical также сообщила о не менее чем 26 случаях госпитализации людей, принимавших пищевые добавки с содержанием красного дрожжевого риса, после того, как у них развились различные заболевания, включая болезни почек. Во вторник стало известно, что госпитализированы были более 70 человек. Первые сообщения о случаях ухудшения здоровья вплоть до госпитализации после приема добавки, предназначенной якобы для снижения уровня холестерина, начали поступать в компанию в январе этого года. Тогда было известно лишь о шести случаях госпитализации, при этом одному из пациентов потребовался диализ. Во вторник агентство Киодо сообщило, что министр по делам потребителей и безопасности продуктов Японии Ханако Дзими инициирует проверку 6 тысяч пищевых добавок после первого случая смерти человека, принимавшего пищевую добавку Beni-koji Cholesterol Help фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical.

https://ria.ru/20240321/samolechenie-1934666361.html

https://ria.ru/20230308/terekhov-1856526019.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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