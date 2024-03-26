Восстановлением Днепрогэс займется Россия, уверен Рогов
Рогов: восстановлением Днепрогэс после освобождения Запорожья займется Россия
© Кадр видео из соцсетейКадры пожара после ударов по ДнепроГЭС
© Кадр видео из соцсетей
Кадры пожара после ударов по ДнепроГЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Восстановлением Днепровской гидроэлектростанции после освобождения от украинской оккупации города Запорожья займется Россия, технологии и специалисты для этого есть, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Вооруженные силы России 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетическим и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что верхняя часть здания ДнепроГЭС полностью уничтожена после обстрела, но угроза прорыва дамбы отсутствует. Позже он добавил, что для восстановления гидроэлектростанции до ее проектного состояния потребуются годы.
"Украинской стороне не стоит переживать. ДнепроГЭС обязательно будет восстановлена. И восстановлена именно Россией после освобождения города Запорожья от оккупации нацистами. Для восстановления у России есть все необходимые технологии, проектные решения и специалисты", - сказал Рогов.
По его словам, удары по ДнепроГЭС наносились точечно и аккуратно, чтобы нарушить прежде всего энергообеспечение военных объектов в городе Запорожье и предприятий украинских олигархов, производящих военную продукцию и спонсирующих ВСУ.
ДнепроГЭС – крупнейшая гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. Построена в советское время.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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