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В Нигере отметили важность диалога с Россией в условиях давления Запада

В Нигере отметили важность диалога с Россией в условиях давления Запада - РИА Новости, 26.03.2024

В Нигере отметили важность диалога с Россией в условиях давления Запада

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом национального совета по защите Родины Республики Нигер Абдурахманом Чиани имеет важное значение РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T23:07

2024-03-26T23:07

2024-03-26T23:07

нигер

россия

ниамей

мохамед базум

владимир путин

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НИАМЕЙ, 26 мар – РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом национального совета по защите Родины Республики Нигер Абдурахманом Чиани имеет важное значение для этой африканской страны, поскольку её власти ищут надежного партнера на фоне ухудшения отношений с Западом, денонсации военного соглашения с США и прекращения присутствия Франции, рассказали РИА Новости жители Ниамея. Корреспондент РИА Новости оказался в Нигере во время переговоров и убедился, что к западным странам здесь отношение ухудшается. Одним из примеров является разбитый комплекс посольства Франции, который покинули французские дипломаты. "О том с каким настроением провожали французских дипломатов, можно судить по разбитым окнам и дверям на КПП", - прокомментировал корреспонденту РИА Новости один из жителей Ниамея разрушения на территории дипмиссии. После прихода к власти в Нигере генерала Чиани на страну были наложены санкции. В 2023 году страна находилась в одном шаге от вооруженного вторжения. Отношения с западными странами еще больше ухудшились после того как 17 марта было денонсировано военное соглашение с США, имеющими в стране военную базу. "В этих условиях стране особенно важно найти те государства, которые не побоятся строить по-настоящему партнёрские отношения. Люди на улицах положительно воспринимают возвращение России в Нигер и надеются, что Россия протянет руку дружбы", - сказал еще один житель столицы Нигера. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Чиани провели телефонные переговоры и обменялись мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельском регионе c акцентом на координацию действий по борьбе с терроризмом. При обсуждении двусторонней повестки дня выражен настрой на активизацию политического диалога и развитие взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях. Лидер Нигера также выразил соболезнования в связи с гибелью людей при теракте в "Крокус сити холле". По данным корреспондента РИА Новости, который присутствовал в президентском дворце в Ниамее во время телефонного разговора, стороны обсудили также международное сотрудничество в сферах образования, медицины и ВПК. В Нигере 26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Чиани. Уже 10 августа Чиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.

https://ria.ru/20240319/blinken-1934156607.html

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нигер

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нигер, россия, ниамей, мохамед базум, владимир путин