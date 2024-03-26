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Глава Красноярска отметил важность диалога между властью и горожанами - РИА Новости, 26.03.2024
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15:30 26.03.2024
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Глава Красноярска отметил важность диалога между властью и горожанами
Глава Красноярска отметил важность диалога между властью и горожанами - РИА Новости, 26.03.2024
Глава Красноярска отметил важность диалога между властью и горожанами
Глава Красноярска Вячеслав Логинов во вторник доложил депутатам городского совета об итогах работы за 2023 год, отметив, что основой развития города стал... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:30
2024-03-26T15:30
красноярск
владимир путин
михаил котюков
жкх
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КРАСНОЯРСК, 26 мар — РИА Новости. Глава Красноярска Вячеслав Логинов во вторник доложил депутатам городского совета об итогах работы за 2023 год, отметив, что основой развития города стал муниципальный диалог между властью и горожанами, сообщает пресс-служба мэрии. Об этом он заявил во вторник во время доклада перед депутатами городского совета. "Сегодня муниципальный диалог – это не просто слова. Это новая городская политика. Этот федеральный тренд активно продвигает в регионы Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Как очно, так и посредством социальных сетей нам удалось решить сотни запросов, реализовать целый ряд инициатив горожан. Поэтому основой моего отчёта являются результаты муниципального диалога. Системно мы начали развивать его в прошлом году", – сказал Логинов. Глава города поблагодарил красноярцев за особое внимание к землякам в зоне СВО – бойцам Сибирской дивизии. Он отметил большую помощь, которую оказывают красноярские волонтёры. Как отметил Логинов, наиважнейшая задача, которую ставят и президент Владимир Путин, и губернатор Михаил Котюков, – трудоустройство вернувшихся с фронта бойцов. Мэр рассказал, что по нацпроекту "Образование" в городе строятся четыре новые школы. Завершилось строительство сразу двух детских садов по нацпроекту "Демография". "В части дорожного ремонта итог прошлого года – 109 участков, почти 79 километров. Это более чем в 2 раза превышает показатели 2022 года, более чем в три – 2021-го. Объекты выбирались по запросам жителей – это тоже пример муниципального диалога", - сказано в сообщении. Для улучшения экологической обстановки продолжилась работа по замещению котельных. В этом году благодаря поддержке правительства региона муниципальные перевозчики получили 99 новых автобусов экологического класса Евро-5. Город приобрел по нацпроектам "Экология" и "Безопасные качественные дороги" 20 электробусов и пять зарядных станций. Благоустроили 8 городских пространств и 37 дворов. Также в прошлом году начаты новые событийные проекты. Один из них "Фабрика народных инициатив", когда жители становятся инициаторами событий во дворах, был представлен на всероссийском форуме "Малая родина - сила России" как успешная муниципальная практика и вызвал интерес других городов. После своего доклада Владислав Логинов ответил на вопросы депутатов. Председатель городского совета депутатов Наталия Фирюлина отметила, что "отчет главы города... был максимально объективным".
https://ria.ru/20240221/pomosch-1928652558.html
https://ria.ru/20240326/blagoustroystvo-1935808961.html
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красноярск, владимир путин, михаил котюков, жкх
Красноярск, Владимир Путин, Михаил Котюков, ЖКХ

Глава Красноярска отметил важность диалога между властью и горожанами

© Фото : Telegram/Владислав Логинов Мэр Красноярска Владислав Логинов
Мэр Красноярска Владислав Логинов - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : Telegram/Владислав Логинов
Мэр Красноярска Владислав Логинов
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КРАСНОЯРСК, 26 мар — РИА Новости. Глава Красноярска Вячеслав Логинов во вторник доложил депутатам городского совета об итогах работы за 2023 год, отметив, что основой развития города стал муниципальный диалог между властью и горожанами, сообщает пресс-служба мэрии.
Об этом он заявил во вторник во время доклада перед депутатами городского совета.
«
"Сегодня муниципальный диалог – это не просто слова. Это новая городская политика. Этот федеральный тренд активно продвигает в регионы Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Как очно, так и посредством социальных сетей нам удалось решить сотни запросов, реализовать целый ряд инициатив горожан. Поэтому основой моего отчёта являются результаты муниципального диалога. Системно мы начали развивать его в прошлом году", – сказал Логинов.
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Глава города поблагодарил красноярцев за особое внимание к землякам в зоне СВО – бойцам Сибирской дивизии. Он отметил большую помощь, которую оказывают красноярские волонтёры. Как отметил Логинов, наиважнейшая задача, которую ставят и президент Владимир Путин, и губернатор Михаил Котюков, – трудоустройство вернувшихся с фронта бойцов.
Мэр рассказал, что по нацпроекту "Образование" в городе строятся четыре новые школы. Завершилось строительство сразу двух детских садов по нацпроекту "Демография".
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"В части дорожного ремонта итог прошлого года – 109 участков, почти 79 километров. Это более чем в 2 раза превышает показатели 2022 года, более чем в три – 2021-го. Объекты выбирались по запросам жителей – это тоже пример муниципального диалога", - сказано в сообщении.
Для улучшения экологической обстановки продолжилась работа по замещению котельных. В этом году благодаря поддержке правительства региона муниципальные перевозчики получили 99 новых автобусов экологического класса Евро-5. Город приобрел по нацпроектам "Экология" и "Безопасные качественные дороги" 20 электробусов и пять зарядных станций. Благоустроили 8 городских пространств и 37 дворов.
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Также в прошлом году начаты новые событийные проекты. Один из них "Фабрика народных инициатив", когда жители становятся инициаторами событий во дворах, был представлен на всероссийском форуме "Малая родина - сила России" как успешная муниципальная практика и вызвал интерес других городов.
После своего доклада Владислав Логинов ответил на вопросы депутатов. Председатель городского совета депутатов Наталия Фирюлина отметила, что "отчет главы города... был максимально объективным".
 
КрасноярскВладимир ПутинМихаил КотюковЖКХ
 
 
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