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В Совфеде предложили создать детские зоны в университетах и в офисах - РИА Новости, 26.03.2024
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13:45 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/detskayazona-1935896583.html
В Совфеде предложили создать детские зоны в университетах и в офисах
В Совфеде предложили создать детские зоны в университетах и в офисах - РИА Новости, 26.03.2024
В Совфеде предложили создать детские зоны в университетах и в офисах
Необходимо создавать в университетах и офисах детские зоны, где мамы могли бы оставлять своих детей, если их не с кем оставить дома, это положительно повлияет... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:45
2024-03-26T13:45
общество
россия
совет федерации рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Необходимо создавать в университетах и офисах детские зоны, где мамы могли бы оставлять своих детей, если их не с кем оставить дома, это положительно повлияет на демографию в России, заявила РИА Новости член комитета Совфеда по соцполитике Наталия Косихина. Росстат ранее сообщил, что в 2023 году суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,41, став минимальным за 17 лет. "Необходимо проработать вопрос с университетами о возможности появления специализированных комнат, разделённых по возрастам, где молодые мамы могли бы оставлять ребёнка и спокойно учиться", - сказала Косихина. "Вместе с тем, также можно рассмотреть повсеместное появление детских комнат в ряде российских офисов. К сожалению, зачастую детям маленького возраста не с кем сидеть, и родители вынуждены периодически брать сына или дочь на работу, особенно такая ситуация проявляется в дни каникул у школьников начальной школы. Повсеместное появление такого детского уголка позволит занять ребёнка, а родителю спокойно работать", - добавила парламентарий. Сенатор также отметила, что полная традиционная семья с детьми "должна стать популярной нормой, к которой мы должны стремиться". "Знаю мнение молодого поколения о том, что у них есть определённый страх за то, что, родив ребёнка, придётся на второй план отодвинуть карьеру и возможность самореализовываться", - объяснила политик.
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общество, россия, совет федерации рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В Совфеде предложили создать детские зоны в университетах и в офисах

Сенатор Косихина предложила создавать детские зоны в университетах и в офисах

© Depositphotos.com / kastoСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Depositphotos.com / kasto
Студенты на лекции в университете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Необходимо создавать в университетах и офисах детские зоны, где мамы могли бы оставлять своих детей, если их не с кем оставить дома, это положительно повлияет на демографию в России, заявила РИА Новости член комитета Совфеда по соцполитике Наталия Косихина.
Росстат ранее сообщил, что в 2023 году суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,41, став минимальным за 17 лет.
«
"Необходимо проработать вопрос с университетами о возможности появления специализированных комнат, разделённых по возрастам, где молодые мамы могли бы оставлять ребёнка и спокойно учиться", - сказала Косихина.
"Вместе с тем, также можно рассмотреть повсеместное появление детских комнат в ряде российских офисов. К сожалению, зачастую детям маленького возраста не с кем сидеть, и родители вынуждены периодически брать сына или дочь на работу, особенно такая ситуация проявляется в дни каникул у школьников начальной школы. Повсеместное появление такого детского уголка позволит занять ребёнка, а родителю спокойно работать", - добавила парламентарий.
Сенатор также отметила, что полная традиционная семья с детьми "должна стать популярной нормой, к которой мы должны стремиться".
"Знаю мнение молодого поколения о том, что у них есть определённый страх за то, что, родив ребёнка, придётся на второй план отодвинуть карьеру и возможность самореализовываться", - объяснила политик.
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