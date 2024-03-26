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Липецкая область примет белгородских детей - РИА Новости, 26.03.2024
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Липецкая область
 
11:13 26.03.2024 (обновлено: 14:58 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/deti-1935839277.html
Липецкая область примет белгородских детей
Липецкая область примет белгородских детей - РИА Новости, 26.03.2024
Липецкая область примет белгородских детей
В ближайшее время Липецкая область примет детей из Белгорода и районов области, сообщил липецкий губернатор Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:13
2024-03-26T14:58
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
белгородская область
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ЛИПЕЦК, 26 мар — РИА Новости. В ближайшее время Липецкая область примет детей из Белгорода и районов области, сообщил липецкий губернатор Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале. "Приготовили несколько наших оздоровительных лагерей к приему детей из Белгородской области. Готовы встретить больше 400 человек. Организуем учебный процесс, досуг, покажем красоты области. Согласовываем дату приезда ребят. Это непростая задача с учетом обстановки в приграничных регионах. Главное — безопасность", – написал Артамонов. Как уточнили в пресс-службе региона, дети будут жить в теплых и уютных комнатах корпусов. Для них организуют полноценное пятиразовое питание. За физическим и психологическим состоянием детей будут наблюдать медики. Планируется проведение психологических тренингов, чтобы помочь ребятам справиться с эмоциональным стрессом и восстановиться. Это уже не первый прием белгородцев на липецкой земле. В июне 2023 года по приглашению губернатора Артамонова около ста детей приехали в Липецк из Шебекинского округа Белгородской области, чтобы отдохнуть и восстановиться в летних оздоровительных лагерях региона. В январе 2024 года липчане вновь принимали ребят их Белгорода.
https://ria.ru/20240325/onkopomosch-1935653835.html
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липецкая область, игорь артамонов, белгородская область
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Белгородская область

Липецкая область примет белгородских детей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтобус с детьми
Автобус с детьми - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автобус с детьми. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 26 мар — РИА Новости. В ближайшее время Липецкая область примет детей из Белгорода и районов области, сообщил липецкий губернатор Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
"Приготовили несколько наших оздоровительных лагерей к приему детей из Белгородской области. Готовы встретить больше 400 человек. Организуем учебный процесс, досуг, покажем красоты области. Согласовываем дату приезда ребят. Это непростая задача с учетом обстановки в приграничных регионах. Главное — безопасность", – написал Артамонов.
Как уточнили в пресс-службе региона, дети будут жить в теплых и уютных комнатах корпусов. Для них организуют полноценное пятиразовое питание. За физическим и психологическим состоянием детей будут наблюдать медики. Планируется проведение психологических тренингов, чтобы помочь ребятам справиться с эмоциональным стрессом и восстановиться.
Это уже не первый прием белгородцев на липецкой земле. В июне 2023 года по приглашению губернатора Артамонова около ста детей приехали в Липецк из Шебекинского округа Белгородской области, чтобы отдохнуть и восстановиться в летних оздоровительных лагерях региона. В январе 2024 года липчане вновь принимали ребят их Белгорода.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновБелгородская область
 
 
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