https://ria.ru/20240326/deti-1935839277.html
Липецкая область примет белгородских детей
Липецкая область примет белгородских детей - РИА Новости, 26.03.2024
Липецкая область примет белгородских детей
В ближайшее время Липецкая область примет детей из Белгорода и районов области, сообщил липецкий губернатор Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:13
2024-03-26T11:13
2024-03-26T14:58
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
белгородская область
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ЛИПЕЦК, 26 мар — РИА Новости. В ближайшее время Липецкая область примет детей из Белгорода и районов области, сообщил липецкий губернатор Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале. "Приготовили несколько наших оздоровительных лагерей к приему детей из Белгородской области. Готовы встретить больше 400 человек. Организуем учебный процесс, досуг, покажем красоты области. Согласовываем дату приезда ребят. Это непростая задача с учетом обстановки в приграничных регионах. Главное — безопасность", – написал Артамонов. Как уточнили в пресс-службе региона, дети будут жить в теплых и уютных комнатах корпусов. Для них организуют полноценное пятиразовое питание. За физическим и психологическим состоянием детей будут наблюдать медики. Планируется проведение психологических тренингов, чтобы помочь ребятам справиться с эмоциональным стрессом и восстановиться. Это уже не первый прием белгородцев на липецкой земле. В июне 2023 года по приглашению губернатора Артамонова около ста детей приехали в Липецк из Шебекинского округа Белгородской области, чтобы отдохнуть и восстановиться в летних оздоровительных лагерях региона. В январе 2024 года липчане вновь принимали ребят их Белгорода.
https://ria.ru/20240325/onkopomosch-1935653835.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, белгородская область
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Белгородская область
ЛИПЕЦК, 26 мар — РИА Новости.
В ближайшее время Липецкая область примет детей из Белгорода и районов области, сообщил липецкий губернатор Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале
.
"Приготовили несколько наших оздоровительных лагерей к приему детей из Белгородской области. Готовы встретить больше 400 человек. Организуем учебный процесс, досуг, покажем красоты области. Согласовываем дату приезда ребят. Это непростая задача с учетом обстановки в приграничных регионах. Главное — безопасность", – написал Артамонов.
Как уточнили в пресс-службе региона, дети будут жить в теплых и уютных комнатах корпусов. Для них организуют полноценное пятиразовое питание. За физическим и психологическим состоянием детей будут наблюдать медики. Планируется проведение психологических тренингов, чтобы помочь ребятам справиться с эмоциональным стрессом и восстановиться.
Это уже не первый прием белгородцев на липецкой земле. В июне 2023 года по приглашению губернатора Артамонова около ста детей приехали в Липецк из Шебекинского округа Белгородской области, чтобы отдохнуть и восстановиться в летних оздоровительных лагерях региона. В январе 2024 года липчане вновь принимали ребят их Белгорода.