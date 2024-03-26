https://ria.ru/20240326/deti-1935839277.html

Липецкая область примет белгородских детей

Липецкая область примет белгородских детей - РИА Новости, 26.03.2024

Липецкая область примет белгородских детей

В ближайшее время Липецкая область примет детей из Белгорода и районов области, сообщил липецкий губернатор Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T11:13

2024-03-26T11:13

2024-03-26T14:58

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

белгородская область

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ЛИПЕЦК, 26 мар — РИА Новости. В ближайшее время Липецкая область примет детей из Белгорода и районов области, сообщил липецкий губернатор Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале. "Приготовили несколько наших оздоровительных лагерей к приему детей из Белгородской области. Готовы встретить больше 400 человек. Организуем учебный процесс, досуг, покажем красоты области. Согласовываем дату приезда ребят. Это непростая задача с учетом обстановки в приграничных регионах. Главное — безопасность", – написал Артамонов. Как уточнили в пресс-службе региона, дети будут жить в теплых и уютных комнатах корпусов. Для них организуют полноценное пятиразовое питание. За физическим и психологическим состоянием детей будут наблюдать медики. Планируется проведение психологических тренингов, чтобы помочь ребятам справиться с эмоциональным стрессом и восстановиться. Это уже не первый прием белгородцев на липецкой земле. В июне 2023 года по приглашению губернатора Артамонова около ста детей приехали в Липецк из Шебекинского округа Белгородской области, чтобы отдохнуть и восстановиться в летних оздоровительных лагерях региона. В январе 2024 года липчане вновь принимали ребят их Белгорода.

https://ria.ru/20240325/onkopomosch-1935653835.html

липецкая область

белгородская область

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Влада Копылова

липецкая область, игорь артамонов, белгородская область