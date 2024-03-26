https://ria.ru/20240326/deti-1935730829.html
"Их жизнь — ничто". Кто толкает самых беззащитных на преступления
"Их жизнь — ничто". Кто толкает самых беззащитных на преступления - РИА Новости, 26.03.2024
"Их жизнь — ничто". Кто толкает самых беззащитных на преступления
Наркоторговцы все чаще используют детей в качестве курьеров. Ребенок, вовлеченный в преступную схему, рискует лишиться будущего. Как несовершеннолетних... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T08:00
2024-03-26T08:00
2024-03-26T08:05
россия
улан-удэ
московская область (подмосковье)
владимир крупин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724930_0:306:3096:2048_1920x0_80_0_0_7a9e157588b276bf59ccecce04061b30.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Антонина Матвеева. Наркоторговцы все чаще используют детей в качестве курьеров. Ребенок, вовлеченный в преступную схему, рискует лишиться будущего. Как несовершеннолетних втягивают в опасный бизнес — в материале РИА Новости.Семейное делоВ Бурятии расследуют нестандартное дело: 32-летняя жительница Улан-Удэ превратила собственную семью в банду по сбыту наркотиков.B мае прошлого года она узнала в мессенджере о возможности стать закладчицей. Спустя месяц работы денег на хорошую жизнь не хватало. Тогда привлекла сожителя с приятелем. Но этим не закончилось — преступница втянула в "бизнес" и 15-летнюю дочь.При задержании в ее машине нашли колбу для курения, два контейнера c марихуаной, а также телефон, через который шла переписка с куратором."Пo предварительному cгoвopy дaнныe лицa pacпpocтpaняли наркотические средства нe тoлькo нa территории Улaн-Удэ, нo и пo pecпyбликe. Дoкaзaнo распространение в Kaбaнcкoм, Ceлeнгинcкoм, Хоринском и Заиграевском paйoнax", — сообщили в МВД.Всего силовики установили пятнадцать случаев продажи и изъяли у банды 720 граммов "синтетики" на сумму З,4 миллиона рублей. Закладчикам вменяют несколько пунктов статьи 228.1 УK ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.Суд заключил мужчин под стражу, женщина под подпиской о невыезде. Решают вопрос о возбуждении дела за вовлечение в наркоторговлю несовершеннолетней.Не могут отказатьСтатистику конкретно таких преступлений в России не ведут. МВД публикует другую, общую цифру: 1118 случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность за прошлый год. Как часто подстрекателями были члены семьи — неизвестно.Основатель волонтерского движения "Поиск пропавших детей" Дмитрий Второв считает, что родные вербуют несовершеннолетних для продажи веществ реже, чем те же владельцы наркошопов. Однако каждый случай заслуживает внимания, поскольку это недопустимо с моральной стороны."Родители-наркоторговцы видят в детях дополнительную рабочую силу. В иных случаях делают из них мишень, чтобы обезопасить себя. Ребенок привлекает меньше внимания полиции, нежели взрослый", — отмечает эксперт.По его словам, родственники пользуются тем, что дети абсолютно беззащитны и видят в старших авторитет, а значит, отказать им сложно. Дополнительным рычагом давления могут быть деньги или другая награда.Это наглядно показала история в Подмосковье. В 2021-м 14-летнего Гришу (имя изменено) привлекли к распространению наркотиков мать и бабушка.Сначала он "работал" с матерью. Бабушка выступала бухгалтером и казначеем: через ее банковские карты шли все операции. Сыну давали вознаграждение за помощь — до двух тысяч рублей. Мальчик тратил их на сладости и компьютерные игры.Вскоре Грише сказали, что "пора становиться самостоятельным" и делать закладки одному. Ежедневно подросток раскладывал до 50 доз. Если возникали сомнения, правильно ли поступает, мать уверяла, что он помогает наркозависимым.Когда мальчик захотел выйти из "семейного бизнеса", ему начали твердить: "Вот закроем кредиты, и можно будет этим не заниматься"."Если он объяснял — не может идти, так как что-то болит, мать кричала и говорила: нужно идти, ждут люди. Тогда он шел через боль, потому что не хотел подводить маму", — сказано в судебных материалах.Преступление и наказаниеОписывая психологический портрет родителя, который склоняет собственного ребенка к продаже наркотиков, психиатр Владимир Крупин указывает на серьезные патологии."Чаще всего речь идет о психопатии. У таких людей нет понятия о морали, об эмпатии. Это отразится и на ребенке. Считая такое поведение нормой, он сам может вырасти психопатом, заработать депрессию или пытаться компенсировать травму, всю жизнь фанатично следуя общественным нормам без способности критически мыслить", — рассказывает врач.Зачастую родственники ведут себя крайне хладнокровно — например, убеждают детей, что за нарушение закона ничего не будет.На деле же им грозит реальный срок. За распространение наказывают с шестнадцати лет по вышеупомянутой статье 228.1 Уголовного кодекса. Дают до семи лет лишения свободы.Ведомые жаждой наживы, родители рассчитывают, что при задержании ребенок не станет о них рассказывать. Сработает та же схема, что и с вовлечением в криминал: отца или мать предавать нельзя, нужно выгораживать до последнего."На самом деле у следствия не будет никаких проблем с доказательством вины. Помимо опроса несовершеннолетнего, силовики проверят его телефон и переписки. Иногда за подозреваемым устанавливают наблюдение, чтобы вычислить соучастников", — говорит юрист Оксана Никитина.За вовлечение несовершеннолетнего в преступление грозит часть 4 статьи 150 УК России. За это дают до восьми лет тюрьмы. Но каким бы суровым ни было наказание, оно не вернет ребенку детство и не спасет поломанную жизнь.
https://ria.ru/20240307/moloko-1931555121.html
https://ria.ru/20240207/narkotiki-1925785250.html
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россия, улан-удэ, московская область (подмосковье), владимир крупин
Россия, Улан-Удэ, Московская область (Подмосковье), Владимир Крупин
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Антонина Матвеева. Наркоторговцы все чаще используют детей в качестве курьеров. Ребенок, вовлеченный в преступную схему, рискует лишиться будущего. Как несовершеннолетних втягивают в опасный бизнес — в материале РИА Новости.
В Бурятии расследуют нестандартное дело: 32-летняя жительница Улан-Удэ
превратила собственную семью в банду по сбыту наркотиков.
B мае прошлого года она узнала в мессенджере о возможности стать закладчицей. Спустя месяц работы денег на хорошую жизнь не хватало. Тогда привлекла сожителя с приятелем. Но этим не закончилось — преступница втянула в "бизнес" и 15-летнюю дочь.
При задержании в ее машине нашли колбу для курения, два контейнера c марихуаной, а также телефон, через который шла переписка с куратором.
"Пo предварительному cгoвopy дaнныe лицa pacпpocтpaняли наркотические средства нe тoлькo нa территории Улaн-Удэ, нo и пo pecпyбликe. Дoкaзaнo распространение в Kaбaнcкoм, Ceлeнгинcкoм, Хоринском и Заиграевском paйoнax", — сообщили в МВД.
Всего силовики установили пятнадцать случаев продажи и изъяли у банды 720 граммов "синтетики" на сумму З,4 миллиона рублей. Закладчикам вменяют несколько пунктов статьи 228.1 УK ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.
Суд заключил мужчин под стражу, женщина под подпиской о невыезде. Решают вопрос о возбуждении дела за вовлечение в наркоторговлю несовершеннолетней.
Статистику конкретно таких преступлений в России
не ведут. МВД публикует другую, общую цифру: 1118 случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность за прошлый год. Как часто подстрекателями были члены семьи — неизвестно.
Основатель волонтерского движения "Поиск пропавших детей" Дмитрий Второв считает, что родные вербуют несовершеннолетних для продажи веществ реже, чем те же владельцы наркошопов. Однако каждый случай заслуживает внимания, поскольку это недопустимо с моральной стороны.
"Родители-наркоторговцы видят в детях дополнительную рабочую силу. В иных случаях делают из них мишень, чтобы обезопасить себя. Ребенок привлекает меньше внимания полиции, нежели взрослый", — отмечает эксперт.
По его словам, родственники пользуются тем, что дети абсолютно беззащитны и видят в старших авторитет, а значит, отказать им сложно. Дополнительным рычагом давления могут быть деньги или другая награда.
Это наглядно показала история в Подмосковье
. В 2021-м 14-летнего Гришу (имя изменено) привлекли к распространению наркотиков мать и бабушка.
Сначала он "работал" с матерью. Бабушка выступала бухгалтером и казначеем: через ее банковские карты шли все операции. Сыну давали вознаграждение за помощь — до двух тысяч рублей. Мальчик тратил их на сладости и компьютерные игры.
Вскоре Грише сказали, что "пора становиться самостоятельным" и делать закладки одному. Ежедневно подросток раскладывал до 50 доз. Если возникали сомнения, правильно ли поступает, мать уверяла, что он помогает наркозависимым.
Когда мальчик захотел выйти из "семейного бизнеса", ему начали твердить: "Вот закроем кредиты, и можно будет этим не заниматься".
"Если он объяснял — не может идти, так как что-то болит, мать кричала и говорила: нужно идти, ждут люди. Тогда он шел через боль, потому что не хотел подводить маму", — сказано в судебных материалах.
Описывая психологический портрет родителя, который склоняет собственного ребенка к продаже наркотиков, психиатр Владимир Крупин
указывает на серьезные патологии.
"Чаще всего речь идет о психопатии. У таких людей нет понятия о морали, об эмпатии. Это отразится и на ребенке. Считая такое поведение нормой, он сам может вырасти психопатом, заработать депрессию или пытаться компенсировать травму, всю жизнь фанатично следуя общественным нормам без способности критически мыслить", — рассказывает врач.
Зачастую родственники ведут себя крайне хладнокровно — например, убеждают детей, что за нарушение закона ничего не будет.
На деле же им грозит реальный срок. За распространение наказывают с шестнадцати лет по вышеупомянутой статье 228.1 Уголовного кодекса. Дают до семи лет лишения свободы.
Ведомые жаждой наживы, родители рассчитывают, что при задержании ребенок не станет о них рассказывать. Сработает та же схема, что и с вовлечением в криминал: отца или мать предавать нельзя, нужно выгораживать до последнего.
"На самом деле у следствия не будет никаких проблем с доказательством вины. Помимо опроса несовершеннолетнего, силовики проверят его телефон и переписки. Иногда за подозреваемым устанавливают наблюдение, чтобы вычислить соучастников", — говорит юрист Оксана Никитина.
За вовлечение несовершеннолетнего в преступление грозит часть 4 статьи 150 УК России. За это дают до восьми лет тюрьмы. Но каким бы суровым ни было наказание, оно не вернет ребенку детство и не спасет поломанную жизнь.