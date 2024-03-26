https://ria.ru/20240326/deti-1935730829.html

"Их жизнь — ничто". Кто толкает самых беззащитных на преступления

"Их жизнь — ничто". Кто толкает самых беззащитных на преступления - РИА Новости, 26.03.2024

"Их жизнь — ничто". Кто толкает самых беззащитных на преступления

Наркоторговцы все чаще используют детей в качестве курьеров. Ребенок, вовлеченный в преступную схему, рискует лишиться будущего. Как несовершеннолетних... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T08:00

2024-03-26T08:00

2024-03-26T08:05

россия

улан-удэ

московская область (подмосковье)

владимир крупин

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Антонина Матвеева. Наркоторговцы все чаще используют детей в качестве курьеров. Ребенок, вовлеченный в преступную схему, рискует лишиться будущего. Как несовершеннолетних втягивают в опасный бизнес — в материале РИА Новости.Семейное делоВ Бурятии расследуют нестандартное дело: 32-летняя жительница Улан-Удэ превратила собственную семью в банду по сбыту наркотиков.B мае прошлого года она узнала в мессенджере о возможности стать закладчицей. Спустя месяц работы денег на хорошую жизнь не хватало. Тогда привлекла сожителя с приятелем. Но этим не закончилось — преступница втянула в "бизнес" и 15-летнюю дочь.При задержании в ее машине нашли колбу для курения, два контейнера c марихуаной, а также телефон, через который шла переписка с куратором."Пo предварительному cгoвopy дaнныe лицa pacпpocтpaняли наркотические средства нe тoлькo нa территории Улaн-Удэ, нo и пo pecпyбликe. Дoкaзaнo распространение в Kaбaнcкoм, Ceлeнгинcкoм, Хоринском и Заиграевском paйoнax", — сообщили в МВД.Всего силовики установили пятнадцать случаев продажи и изъяли у банды 720 граммов "синтетики" на сумму З,4 миллиона рублей. Закладчикам вменяют несколько пунктов статьи 228.1 УK ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.Суд заключил мужчин под стражу, женщина под подпиской о невыезде. Решают вопрос о возбуждении дела за вовлечение в наркоторговлю несовершеннолетней.Не могут отказатьСтатистику конкретно таких преступлений в России не ведут. МВД публикует другую, общую цифру: 1118 случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность за прошлый год. Как часто подстрекателями были члены семьи — неизвестно.Основатель волонтерского движения "Поиск пропавших детей" Дмитрий Второв считает, что родные вербуют несовершеннолетних для продажи веществ реже, чем те же владельцы наркошопов. Однако каждый случай заслуживает внимания, поскольку это недопустимо с моральной стороны."Родители-наркоторговцы видят в детях дополнительную рабочую силу. В иных случаях делают из них мишень, чтобы обезопасить себя. Ребенок привлекает меньше внимания полиции, нежели взрослый", — отмечает эксперт.По его словам, родственники пользуются тем, что дети абсолютно беззащитны и видят в старших авторитет, а значит, отказать им сложно. Дополнительным рычагом давления могут быть деньги или другая награда.Это наглядно показала история в Подмосковье. В 2021-м 14-летнего Гришу (имя изменено) привлекли к распространению наркотиков мать и бабушка.Сначала он "работал" с матерью. Бабушка выступала бухгалтером и казначеем: через ее банковские карты шли все операции. Сыну давали вознаграждение за помощь — до двух тысяч рублей. Мальчик тратил их на сладости и компьютерные игры.Вскоре Грише сказали, что "пора становиться самостоятельным" и делать закладки одному. Ежедневно подросток раскладывал до 50 доз. Если возникали сомнения, правильно ли поступает, мать уверяла, что он помогает наркозависимым.Когда мальчик захотел выйти из "семейного бизнеса", ему начали твердить: "Вот закроем кредиты, и можно будет этим не заниматься"."Если он объяснял — не может идти, так как что-то болит, мать кричала и говорила: нужно идти, ждут люди. Тогда он шел через боль, потому что не хотел подводить маму", — сказано в судебных материалах.Преступление и наказаниеОписывая психологический портрет родителя, который склоняет собственного ребенка к продаже наркотиков, психиатр Владимир Крупин указывает на серьезные патологии."Чаще всего речь идет о психопатии. У таких людей нет понятия о морали, об эмпатии. Это отразится и на ребенке. Считая такое поведение нормой, он сам может вырасти психопатом, заработать депрессию или пытаться компенсировать травму, всю жизнь фанатично следуя общественным нормам без способности критически мыслить", — рассказывает врач.Зачастую родственники ведут себя крайне хладнокровно — например, убеждают детей, что за нарушение закона ничего не будет.На деле же им грозит реальный срок. За распространение наказывают с шестнадцати лет по вышеупомянутой статье 228.1 Уголовного кодекса. Дают до семи лет лишения свободы.Ведомые жаждой наживы, родители рассчитывают, что при задержании ребенок не станет о них рассказывать. Сработает та же схема, что и с вовлечением в криминал: отца или мать предавать нельзя, нужно выгораживать до последнего."На самом деле у следствия не будет никаких проблем с доказательством вины. Помимо опроса несовершеннолетнего, силовики проверят его телефон и переписки. Иногда за подозреваемым устанавливают наблюдение, чтобы вычислить соучастников", — говорит юрист Оксана Никитина.За вовлечение несовершеннолетнего в преступление грозит часть 4 статьи 150 УК России. За это дают до восьми лет тюрьмы. Но каким бы суровым ни было наказание, оно не вернет ребенку детство и не спасет поломанную жизнь.

https://ria.ru/20240307/moloko-1931555121.html

https://ria.ru/20240207/narkotiki-1925785250.html

россия

улан-удэ

московская область (подмосковье)

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россия, улан-удэ, московская область (подмосковье), владимир крупин