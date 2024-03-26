https://ria.ru/20240326/desant-1935797221.html

Расчет "Града" уничтожил в Запорожской области группу ВСУ

Расчет "Града" уничтожил в Запорожской области группу ВСУ - РИА Новости, 26.03.2024

Расчет "Града" уничтожил в Запорожской области группу ВСУ

Расчет РСЗО "Град" Новороссийского соединения ВДВ группировки "Днепр" уничтожил группу солдат ВСУ у Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T05:16

2024-03-26T05:16

2024-03-26T05:16

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" Новороссийского соединения ВДВ группировки "Днепр" уничтожил группу солдат ВСУ у Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты РСЗО "Град" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ группировки "Днепр" с самого начала специальной военной операции непрерывно наносят поражение позициям, технике и живой силе ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что расчет одной из боевых машин получил от арткорректировщиков координаты скопления солдат ВСУ в районе населtнного пункта Вербовое. "Прибыв на огневую позицию, артиллеристы произвели наводку на цели и сделали несколько пристрелочных выстрелов. После того как один из 122-миллиметровых реактивных неуправляемых снарядов попал точно в скопление украинских боевиков, расчет "Града" залпом отправил весь оставшийся "пакет" по месту скопления националистов", - рассказали в МО РФ.

https://ria.ru/20240326/spetsoperatsiya-1935796143.html

https://ria.ru/20240326/artilleristy-1935796918.html

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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии