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Расчет "Града" уничтожил в Запорожской области группу ВСУ - РИА Новости, 26.03.2024
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05:16 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/desant-1935797221.html
Расчет "Града" уничтожил в Запорожской области группу ВСУ
Расчет "Града" уничтожил в Запорожской области группу ВСУ - РИА Новости, 26.03.2024
Расчет "Града" уничтожил в Запорожской области группу ВСУ
Расчет РСЗО "Град" Новороссийского соединения ВДВ группировки "Днепр" уничтожил группу солдат ВСУ у Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T05:16
2024-03-26T05:16
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" Новороссийского соединения ВДВ группировки "Днепр" уничтожил группу солдат ВСУ у Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты РСЗО "Град" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ группировки "Днепр" с самого начала специальной военной операции непрерывно наносят поражение позициям, технике и живой силе ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что расчет одной из боевых машин получил от арткорректировщиков координаты скопления солдат ВСУ в районе населtнного пункта Вербовое. "Прибыв на огневую позицию, артиллеристы произвели наводку на цели и сделали несколько пристрелочных выстрелов. После того как один из 122-миллиметровых реактивных неуправляемых снарядов попал точно в скопление украинских боевиков, расчет "Града" залпом отправил весь оставшийся "пакет" по месту скопления националистов", - рассказали в МО РФ.
https://ria.ru/20240326/spetsoperatsiya-1935796143.html
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Расчет "Града" уничтожил в Запорожской области группу ВСУ

Расчет "Града" соединения ВДВ уничтожил в Запорожской области группу ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" Новороссийского соединения ВДВ группировки "Днепр" уничтожил группу солдат ВСУ у Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Расчеты РСЗО "Град" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ группировки "Днепр" с самого начала специальной военной операции непрерывно наносят поражение позициям, технике и живой силе ВСУ", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что расчет одной из боевых машин получил от арткорректировщиков координаты скопления солдат ВСУ в районе населtнного пункта Вербовое.
"Прибыв на огневую позицию, артиллеристы произвели наводку на цели и сделали несколько пристрелочных выстрелов. После того как один из 122-миллиметровых реактивных неуправляемых снарядов попал точно в скопление украинских боевиков, расчет "Града" залпом отправил весь оставшийся "пакет" по месту скопления националистов", - рассказали в МО РФ.
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