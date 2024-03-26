https://ria.ru/20240326/derevo-1935733610.html

В поиске наживы. США придумали способ заработать на России

В поиске наживы. США придумали способ заработать на России - РИА Новости, 26.03.2024

В поиске наживы. США придумали способ заработать на России

Санкции вынудили ЕС перейти с российской древесины на американскую и турецкую. В прошлом году США поставили европейцам материалов на 1,3 миллиарда долларов,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T08:00

2024-03-26T08:00

2024-03-26T08:04

экономика

россия

китай

турция

евросоюз

евразийский экономический союз

сша

древесина

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Санкции вынудили ЕС перейти с российской древесины на американскую и турецкую. В прошлом году США поставили европейцам материалов на 1,3 миллиарда долларов, Турция — на 440 миллионов. При этом сама Анкара нарастила закупки из России в 13 раз. Убытки и прибыли подсчитало РИА Новости.Знакомые схемыВ апреле 2023-го в ЕС наложили санкции на российскую древесину и изделия из нее. Москва была основным поставщиком этой продукции, на поиск новых партнеров нужно время, поэтому в Европе готовились заранее."В первой половине 2022 года, до очередного пакета, европейцы постарались закупиться впрок, приобретя почти годовой объем древесины", — напоминает завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрий Завьялов. В частности, 1,8 миллиона кубометров материалов из хвойных пород при среднегодовом показателе 1,7-2,1.Далее пустили в дело знакомые схемы обхода своих же санкций, покупая российскую и белорусскую древесину через посредников. Например, лиственница, которая прошла "обработку" в Китае, продается в ЕС как китайская. Но из-за большой удаленности Пекину удалось нарастить экспорт на континент всего на пять процентов, а вот сделки с Турцией, Казахстаном и Киргизией после июля 2022-го резко взлетели, уточняет эксперт. Позже в Бишкеке и Астане запретили вывозить древесину за пределы ЕАЭС для недопущения продажи в третьи страны российских лесоматериалов без уплаты пошлин.В результате быстро компенсировать недостаток древесины на рынке ЕС не удалось. "В прошлом году общий импорт хвойных пород упал на 60 процентов", — отмечает Завьялов.Все просчитаноПо данным европейской статслужбы, за прошедший год третьим крупнейшим поставщиком древесины стали США. По сравнению с 2021-м они нарастили экспорт в 1,6 раза — до 1,3 миллиарда долларов. Анкара увеличила поставки вдвое — до 440 миллионов долларов — и поднялась на седьмую строку."Турецкий товарооборот в сфере деревообработки бьет рекорды. В 2023-м закупки фанеры из России составляли 54 процента импорта государства, в том же году экспорт таких изделий вырос на 54. Схожая динамика была и годом ранее", — подсчитал Завьялов. Вероятно, тут работает "нефтяная схема" и ЕС перекупает российские товары через третьи руки."Если бы Турция поставляла хороший товар по низкой цене, то и так занимала бы значительную часть европейского рынка", — говорит кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве России Александр Арский.Заокеанские же поставки не могут быть дешевыми хотя бы из-за логистики. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов оценивает турецкую надбавку в десять процентов, американскую — в 15, однако добавляет, что точные тарифы зависят от многих факторов и их тяжело рассчитать.Поскольку в ЕС наблюдается серьезное снижение покупательной способности, потребление древесины упадет. "Сейчас европейцам не до дорогой мебели, дверей или окон из натурального дерева", — обращает внимание Арский.Новые направленияОднако пострадал не только Евросоюз. Россия также потеряла часть прибыли. Раньше страна поставляла за границу 38-43 миллиона тонн лесопромышленной продукции в натуральном выражении, включая круглый лес, пиломатериалы, фанеру и целлюлозу примерно на 14-16 миллиардов долларов, перечисляет Хазанов.Из-за фактического закрытия рынка ЕС поставки сократились на 20-30 процентов и отечественные компании переориентировали сбыт на Азию. "Поэтому и увеличились продажи древесины из Турции в Европейский союз: у Анкары недостаточно своего строевого леса для подобного роста продаж. Так что это реэкспорт", — указывает эксперт.Ключевой потребитель отечественной лесопродукции — Китай, однако, отмечают аналитики, емкости его рынка недостаточно, чтобы компенсировать потерю европейского. По мнению Хазанова, это подтверждает убыток ведущего лесопромышленного холдинга Segezha Group. "Прибыль компании в 2022 году — шесть миллиардов рублей, в 2023-м был убыток 16 миллиардов. Соответственно, сектор потерял 22 миллиарда", — заключает эксперт.Как и в других отраслях промышленности, восстановление потребует новых безопасных маршрутов и займет несколько лет, уверены специалисты. Пока платформа ООН Comtrade отмечает рост экспорта в дружественные страны на треть по сравнению с 2021 годом. Помимо азиатского направления, больше стали покупать Египет (234 миллиона долларов), Израиль (70 миллионов) и Мексика (22 миллиона).

https://ria.ru/20231120/spg-1909642178.html

https://ria.ru/20230908/uran-1894813013.html

россия

китай

турция

сша

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экономика, россия, китай, турция, евросоюз, евразийский экономический союз, сша, древесина