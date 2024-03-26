https://ria.ru/20240326/delo-1935849109.html

Глава департамента Минэкономразвития стал фигурантом дела коррупционной ОПГ

Глава департамента Минэкономразвития стал фигурантом дела коррупционной ОПГ - РИА Новости, 26.03.2024

Глава департамента Минэкономразвития стал фигурантом дела коррупционной ОПГ

Директор департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития (МЭР) РФ Игорь Храновский арестован по уголовному делу о коррупционной группе,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T11:42

2024-03-26T11:42

2024-03-26T11:42

происшествия

россия

скфо

ставрополь

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

мэр

ао "кавминкурортресурсы"

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ПЯТИГОРСК, 26 мар – РИА Новости. Директор департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития (МЭР) РФ Игорь Храновский арестован по уголовному делу о коррупционной группе, следует из релиза Ленинского суда Ставрополя. О разоблачении группировки из чиновников МЭР и ставропольских коммерсантов ранее объявила ФСБ России: по данным спецслужбы, сообщники причастны к рейдерскому захвату предприятия по добыче минеральной воды и хищению природного газа. Имена и должности задержанных в сообщении спецслужбы не раскрывались. "Гр. Х. обвиняется по пунктам "в", "е", части 3 статьи 286 УК РФ - совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав общества и государства, из личной заинтересованности, с причинением тяжких последствий", – говорится в релизе суда. Полная фамилия обвиняемого там не указана, но уточняется, что этот таинственный Х возглавляет в МЭР департамент социально-экономического развития СКФО. Это совпадает с фамилией чиновника, указанной на сайте Минэкономразвития, – там значится 37-летний Игорь Храновский. Из этого следует фабула: Храновский как начальник департамента знал о том, что ООО "Кавмининтер" ведет разработку сооружения со скважиной № 72 на территории Кавказских Минеральных Вод, но намеренно представил документы в Минфин РФ, где не указал данную фирму как недропользователя. Из-за этого лицензия у ООО была отозвана. "На основании представленных гр. Х. документов правительством РФ было разрешено предоставить АО "Кавминкурортресурсы" надкаптажное сооружение со скважиной № 72 в безвозмездное пользование без проведения торгов на три года, после чего гр. Х. организовал подписание договора о передаче указанной скважины в безвозмездное пользование АО "Кавминкурортресурсы", – добавили в суде. В результате ООО "Кавмининтер" разорилось, а бюджет потерял налоги по причине того, что фирма остановила работу по добыче минеральной воды, следует из материалов суда. "Суд <...> избрал обвиняемому гр. Х. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 21.05.2024", – заключили в суде. Согласно данным на сайте министерства, Игорь Храновский занимается выработкой государственной политики и нормативно-правовом регулированием в сфере стратегического, инвестиционного и территориального развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав СКФО. Храновский возглавил департамент в 2021 году, до этого он год работал на должности директора департамента стратегического и инвестиционного развития СКФО Минэкономразвития России. В 2007-2014 годах Храновский работал на различных должностях в коммерческих и государственных структурах. С 2014 по 2015 год он был заместителем постоянного представителя Ингушетии при президенте России. В 2015 получил должность зампреда правительства Ингушетии и занимал ее до 2018 года. С 2019 по 2020 год работал на различных должностях в коммерческих структурах. Комментариями защиты чиновника РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20240322/vzyatka-1934969734.html

https://ria.ru/20240125/prigovor-1923435718.html

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Обыски у задержанных коррупционеров. Кадры ФСБ РФ Видео ФСБ с обысками у задержанных коррупционеров. На кадрах настоящие дворцы, дорогие машины и очень много денег. Пресечении деятельности участников организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края. 2024-03-26T11:42 true PT2M42S

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происшествия, россия, скфо, ставрополь, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мэр, ао "кавминкурортресурсы"