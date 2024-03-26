https://ria.ru/20240326/delo-1935849109.html
Глава департамента Минэкономразвития стал фигурантом дела коррупционной ОПГ
Глава департамента Минэкономразвития стал фигурантом дела коррупционной ОПГ - РИА Новости, 26.03.2024
Глава департамента Минэкономразвития стал фигурантом дела коррупционной ОПГ
Директор департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития (МЭР) РФ Игорь Храновский арестован по уголовному делу о коррупционной группе,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:42
2024-03-26T11:42
2024-03-26T11:42
происшествия
россия
скфо
ставрополь
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
мэр
ао "кавминкурортресурсы"
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ПЯТИГОРСК, 26 мар – РИА Новости. Директор департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития (МЭР) РФ Игорь Храновский арестован по уголовному делу о коррупционной группе, следует из релиза Ленинского суда Ставрополя. О разоблачении группировки из чиновников МЭР и ставропольских коммерсантов ранее объявила ФСБ России: по данным спецслужбы, сообщники причастны к рейдерскому захвату предприятия по добыче минеральной воды и хищению природного газа. Имена и должности задержанных в сообщении спецслужбы не раскрывались. "Гр. Х. обвиняется по пунктам "в", "е", части 3 статьи 286 УК РФ - совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав общества и государства, из личной заинтересованности, с причинением тяжких последствий", – говорится в релизе суда. Полная фамилия обвиняемого там не указана, но уточняется, что этот таинственный Х возглавляет в МЭР департамент социально-экономического развития СКФО. Это совпадает с фамилией чиновника, указанной на сайте Минэкономразвития, – там значится 37-летний Игорь Храновский. Из этого следует фабула: Храновский как начальник департамента знал о том, что ООО "Кавмининтер" ведет разработку сооружения со скважиной № 72 на территории Кавказских Минеральных Вод, но намеренно представил документы в Минфин РФ, где не указал данную фирму как недропользователя. Из-за этого лицензия у ООО была отозвана. "На основании представленных гр. Х. документов правительством РФ было разрешено предоставить АО "Кавминкурортресурсы" надкаптажное сооружение со скважиной № 72 в безвозмездное пользование без проведения торгов на три года, после чего гр. Х. организовал подписание договора о передаче указанной скважины в безвозмездное пользование АО "Кавминкурортресурсы", – добавили в суде. В результате ООО "Кавмининтер" разорилось, а бюджет потерял налоги по причине того, что фирма остановила работу по добыче минеральной воды, следует из материалов суда. "Суд <...> избрал обвиняемому гр. Х. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 21.05.2024", – заключили в суде. Согласно данным на сайте министерства, Игорь Храновский занимается выработкой государственной политики и нормативно-правовом регулированием в сфере стратегического, инвестиционного и территориального развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав СКФО. Храновский возглавил департамент в 2021 году, до этого он год работал на должности директора департамента стратегического и инвестиционного развития СКФО Минэкономразвития России. В 2007-2014 годах Храновский работал на различных должностях в коммерческих и государственных структурах. С 2014 по 2015 год он был заместителем постоянного представителя Ингушетии при президенте России. В 2015 получил должность зампреда правительства Ингушетии и занимал ее до 2018 года. С 2019 по 2020 год работал на различных должностях в коммерческих структурах. Комментариями защиты чиновника РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20240322/vzyatka-1934969734.html
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Обыски у задержанных коррупционеров. Кадры ФСБ РФ
Видео ФСБ с обысками у задержанных коррупционеров. На кадрах настоящие дворцы, дорогие машины и очень много денег. Пресечении деятельности участников организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края.
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происшествия, россия, скфо, ставрополь, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мэр, ао "кавминкурортресурсы"
Происшествия, Россия, СКФО, Ставрополь, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), МЭР, АО "Кавминкурортресурсы"
Глава департамента Минэкономразвития стал фигурантом дела коррупционной ОПГ
Фигурантом дела коррупционной ОПГ оказался глава департамента Минэкономразвития
ПЯТИГОРСК, 26 мар – РИА Новости. Директор департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития (МЭР) РФ Игорь Храновский арестован по уголовному делу о коррупционной группе, следует из релиза Ленинского суда Ставрополя.
О разоблачении группировки из чиновников МЭР и ставропольских коммерсантов ранее объявила ФСБ России: по данным спецслужбы, сообщники причастны к рейдерскому захвату предприятия по добыче минеральной воды и хищению природного газа. Имена и должности задержанных в сообщении спецслужбы не раскрывались.
«
"Гр. Х. обвиняется по пунктам "в", "е", части 3 статьи 286 УК РФ - совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав общества и государства, из личной заинтересованности, с причинением тяжких последствий", – говорится в релизе суда.
Полная фамилия обвиняемого там не указана, но уточняется, что этот таинственный Х возглавляет в МЭР департамент социально-экономического развития СКФО. Это совпадает с фамилией чиновника, указанной на сайте Минэкономразвития, – там значится 37-летний Игорь Храновский.
Из этого следует фабула: Храновский как начальник департамента знал о том, что ООО "Кавмининтер" ведет разработку сооружения со скважиной № 72 на территории Кавказских Минеральных Вод, но намеренно представил документы в Минфин РФ, где не указал данную фирму как недропользователя. Из-за этого лицензия у ООО была отозвана.
"На основании представленных гр. Х. документов правительством РФ было разрешено предоставить АО "Кавминкурортресурсы" надкаптажное сооружение со скважиной № 72 в безвозмездное пользование без проведения торгов на три года, после чего гр. Х. организовал подписание договора о передаче указанной скважины в безвозмездное пользование АО "Кавминкурортресурсы", – добавили в суде.
В результате ООО "Кавмининтер" разорилось, а бюджет потерял налоги по причине того, что фирма остановила работу по добыче минеральной воды, следует из материалов суда.
"Суд <...> избрал обвиняемому гр. Х. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 21.05.2024", – заключили в суде.
Согласно данным на сайте министерства, Игорь Храновский занимается выработкой государственной политики и нормативно-правовом регулированием в сфере стратегического, инвестиционного и территориального развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав СКФО.
Храновский возглавил департамент в 2021 году, до этого он год работал на должности директора департамента стратегического и инвестиционного развития СКФО Минэкономразвития России.
В 2007-2014 годах Храновский работал на различных должностях в коммерческих и государственных структурах. С 2014 по 2015 год он был заместителем постоянного представителя Ингушетии при президенте России.
В 2015 получил должность зампреда правительства Ингушетии и занимал ее до 2018 года. С 2019 по 2020 год работал на различных должностях в коммерческих структурах.
Комментариями защиты чиновника РИА Новости пока не располагает.