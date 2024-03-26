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МЧС после событий в "Крокусе" напомнило, как вести себя в давке - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:46 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/davka-1935983797.html
МЧС после событий в "Крокусе" напомнило, как вести себя в давке
МЧС после событий в "Крокусе" напомнило, как вести себя в давке - РИА Новости, 26.03.2024
МЧС после событий в "Крокусе" напомнило, как вести себя в давке
МЧС России рассказало, что делать в случае давки на массовых мероприятиях: снять шарф, выбросить зонт, снять туфли на каблуках и всеми силами постараться... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:46
2024-03-26T17:46
теракт в "крокус сити холле"
безопасность
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крокус сити холл
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. МЧС России рассказало, что делать в случае давки на массовых мероприятиях: снять шарф, выбросить зонт, снять туфли на каблуках и всеми силами постараться покинуть толпу, не обращая внимания на потерянные вещи, советует МЧС России в своем телеграм-канале. Сообщение появилось после теракта в "Крокус сити холле", когда с началом стрельбы тысячи людей были вынуждены в спешке и панике покидать загоревшееся здание. "Заранее узнай возможные пути эвакуации. Определи наиболее опасные места: узкие проходы, ограждения и др. Держись от них подальше. Продумай план действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации", - Спасатели рекомендуют обращать внимание на признаки любой угрозы: образование толпы, появление хулиганов или начало пожара", - говорится в сообщении. "Заблаговременно определи свое местонахождение и расположение запасных выходов. В случае опасности на это может не быть времени", - отмечает МЧС РФ, советуя не приближайся к толпе, а постараться ее обойти. "В одежде отдавай предпочтение удобству: она должна давать возможность быстро и свободно двигаться", - рекомендует ведомство. Если же избежать попадания в толпу или давку не удалось, надо избавиться от вещей, которые потенциально представляют опасность - зонта, шарфа и обуви на каблуках. "Старайся удержаться на ногах. Если тебя сбили - поднимайся как можно скорее. Если подняться не удалось - сгруппируйся в "комок" спиной вверх, закрывая голову и затылок руками", - советует МЧС РФ. Спасатели напоминают, что главная задача - выйти из толпы. "Двигайся по направлению движения толпы, постепенно перемещаясь к ее краю. Не обращай внимания на мелкие травмы и потерянные вещи", - заключает ведомство.
https://ria.ru/20240325/suprugi-1935616983.html
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безопасность, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Безопасность, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крокус Сити Холл
МЧС после событий в "Крокусе" напомнило, как вести себя в давке

МЧС опубликовало список рекомендаций на случай попадания в давку

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи и автомобиль пожарной службы МЧС РФ у концертного зала "Крокус Сити Холл". 22 марта 2024
Машины скорой помощи и автомобиль пожарной службы МЧС РФ у концертного зала Крокус Сити Холл. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Машины скорой помощи и автомобиль пожарной службы МЧС РФ у концертного зала "Крокус Сити Холл". 22 марта 2024
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. МЧС России рассказало, что делать в случае давки на массовых мероприятиях: снять шарф, выбросить зонт, снять туфли на каблуках и всеми силами постараться покинуть толпу, не обращая внимания на потерянные вещи, советует МЧС России в своем телеграм-канале.
Сообщение появилось после теракта в "Крокус сити холле", когда с началом стрельбы тысячи людей были вынуждены в спешке и панике покидать загоревшееся здание.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
"Заранее узнай возможные пути эвакуации. Определи наиболее опасные места: узкие проходы, ограждения и др. Держись от них подальше. Продумай план действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации", - Спасатели рекомендуют обращать внимание на признаки любой угрозы: образование толпы, появление хулиганов или начало пожара", - говорится в сообщении.
"Заблаговременно определи свое местонахождение и расположение запасных выходов. В случае опасности на это может не быть времени", - отмечает МЧС РФ, советуя не приближайся к толпе, а постараться ее обойти.
"В одежде отдавай предпочтение удобству: она должна давать возможность быстро и свободно двигаться", - рекомендует ведомство.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Стали известны подробности гибели супругов из Кирова в "Крокус Сити Холле"
25 марта, 12:03
Если же избежать попадания в толпу или давку не удалось, надо избавиться от вещей, которые потенциально представляют опасность - зонта, шарфа и обуви на каблуках. "Старайся удержаться на ногах. Если тебя сбили - поднимайся как можно скорее. Если подняться не удалось - сгруппируйся в "комок" спиной вверх, закрывая голову и затылок руками", - советует МЧС РФ.
Спасатели напоминают, что главная задача - выйти из толпы. "Двигайся по направлению движения толпы, постепенно перемещаясь к ее краю. Не обращай внимания на мелкие травмы и потерянные вещи", - заключает ведомство.
Концертный зал Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Очевидец теракта в "Крокусе" рассказал подробности об инциденте
23 марта, 14:15
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"БезопасностьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крокус Сити Холл
 
 
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