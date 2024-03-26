https://ria.ru/20240326/davka-1935983797.html

МЧС после событий в "Крокусе" напомнило, как вести себя в давке

МЧС после событий в "Крокусе" напомнило, как вести себя в давке - РИА Новости, 26.03.2024

МЧС после событий в "Крокусе" напомнило, как вести себя в давке

МЧС России рассказало, что делать в случае давки на массовых мероприятиях: снять шарф, выбросить зонт, снять туфли на каблуках и всеми силами постараться... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:46

2024-03-26T17:46

2024-03-26T17:46

теракт в "крокус сити холле"

безопасность

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус сити холл

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. МЧС России рассказало, что делать в случае давки на массовых мероприятиях: снять шарф, выбросить зонт, снять туфли на каблуках и всеми силами постараться покинуть толпу, не обращая внимания на потерянные вещи, советует МЧС России в своем телеграм-канале. Сообщение появилось после теракта в "Крокус сити холле", когда с началом стрельбы тысячи людей были вынуждены в спешке и панике покидать загоревшееся здание. "Заранее узнай возможные пути эвакуации. Определи наиболее опасные места: узкие проходы, ограждения и др. Держись от них подальше. Продумай план действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации", - Спасатели рекомендуют обращать внимание на признаки любой угрозы: образование толпы, появление хулиганов или начало пожара", - говорится в сообщении. "Заблаговременно определи свое местонахождение и расположение запасных выходов. В случае опасности на это может не быть времени", - отмечает МЧС РФ, советуя не приближайся к толпе, а постараться ее обойти. "В одежде отдавай предпочтение удобству: она должна давать возможность быстро и свободно двигаться", - рекомендует ведомство. Если же избежать попадания в толпу или давку не удалось, надо избавиться от вещей, которые потенциально представляют опасность - зонта, шарфа и обуви на каблуках. "Старайся удержаться на ногах. Если тебя сбили - поднимайся как можно скорее. Если подняться не удалось - сгруппируйся в "комок" спиной вверх, закрывая голову и затылок руками", - советует МЧС РФ. Спасатели напоминают, что главная задача - выйти из толпы. "Двигайся по направлению движения толпы, постепенно перемещаясь к ее краю. Не обращай внимания на мелкие травмы и потерянные вещи", - заключает ведомство.

https://ria.ru/20240325/suprugi-1935616983.html

https://ria.ru/20240323/okhrana-1935277431.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус сити холл