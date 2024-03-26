https://ria.ru/20240326/dannye-1935955957.html

Данные США о планируемых терактах не всегда конкретны, сообщил Бортников

Данные США о планируемых терактах не всегда конкретны, сообщил Бортников - РИА Новости, 26.03.2024

Данные США о планируемых терактах не всегда конкретны, сообщил Бортников

Информация США о планируемых терактах не всегда бывает конкретной, хотелось бы, чтобы в ней было больше деталей, заявил директор ФСБ Александр Бортников,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T16:30

2024-03-26T16:30

2024-03-26T16:30

теракт в "крокус сити холле"

россия

сша

санкт-петербург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Информация США о планируемых терактах не всегда бывает конкретной, хотелось бы, чтобы в ней было больше деталей, заявил директор ФСБ Александр Бортников, отвечая на соответствующийвопрос журналистов. "Такая практика складывается, когда американская сторона даже если и предоставляет определенную нам информацию, то не всегда она бывает конкретной. Поэтому приходится дорабатывать. Много примеров тому. Несколько лет назад, вы помните, в Санкт-Петербурге, когда в одном из соборов должен был состояться террористический акт, нам пришлось дорабатывать эту информацию на коленке в буквальном смысле слова. Спасибо, конечно, что говорят, но, тем не менее, хотелось бы большей конкретики", - заявил Бортников. По его словам, информация о подготовке теракта в России в начале марта, переданная Вашингтоном, носила общий характер, спецслужбы РФ на нее реагировали.

https://ria.ru/20240326/terakt-1935926350.html

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россия, сша, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников