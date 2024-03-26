https://ria.ru/20240326/danilov-1936046757.html

Зеленский заявил, что отправил Данилова "на другое направление"

Зеленский заявил, что отправил Данилова "на другое направление" - РИА Новости, 26.03.2024

Зеленский заявил, что отправил Данилова "на другое направление"

Владимир Зеленский заявил, что уволенный во вторник с поста секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов переводится "на другое... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T21:52

2024-03-26T21:52

2024-03-26T21:52

в мире

украина

норвегия

китай

алексей данилов

владимир зеленский

михаил подоляк

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что уволенный во вторник с поста секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов переводится "на другое направление", но не уточнил, на какое. Во вторник Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы службы внешней разведки. Депутат верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Данилов будет назначен послом Украины в Норвегии. "Сегодня продолжил перезагрузку системы управления нашим государством. Есть кадровые изменения. Я благодарен Алексею Данилову за работу на должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление", – сказал Зеленский в видеообращении. Куда именно Данилова переведут, Зеленский не уточнил. Он добавил, что продолжится "обновление госсистемы на всех уровнях". Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал увольнение Данилова "обычными кадровыми ротациями". "Президент говорит об этом достаточно много, что он будет усиливать команду, менять команду, потому что мы находимся на соответствующих этапах войны, и каждый этап нуждается в динамизации процессов", – приводит слова Подоляка украинское издание LIGA. Данилов 20 марта нецензурно оскорбил спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя, заявив при этом, что представители Китая не могут решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Москвой. Как писало украинское издание "Страна", замена секретаря СНБО является чисто технической, так как Данилов с февраля 2022 года потерял какое-либо серьезное влияние на политические процессы, в том числе и из-за своего острого конфликта с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком в июне 2022 года.

https://ria.ru/20240326/danilov-1936000831.html

https://ria.ru/20240317/otstavki-1933696773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, норвегия, китай, алексей данилов, владимир зеленский, михаил подоляк, совет национальной безопасности и обороны украины