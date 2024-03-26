Зеленский заявил, что отправил Данилова "на другое направление"
Зеленский заявил, что перевел Данилова на другое направление, не уточнив, куда
© AP Photo / Efrem LukatskyАлексей Данилов
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Алексей Данилов . Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что уволенный во вторник с поста секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов переводится "на другое направление", но не уточнил, на какое.
Во вторник Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы службы внешней разведки. Депутат верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Данилов будет назначен послом Украины в Норвегии.
"Сегодня продолжил перезагрузку системы управления нашим государством. Есть кадровые изменения. Я благодарен Алексею Данилову за работу на должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление", – сказал Зеленский в видеообращении.
Куда именно Данилова переведут, Зеленский не уточнил. Он добавил, что продолжится "обновление госсистемы на всех уровнях".
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал увольнение Данилова "обычными кадровыми ротациями".
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"Президент говорит об этом достаточно много, что он будет усиливать команду, менять команду, потому что мы находимся на соответствующих этапах войны, и каждый этап нуждается в динамизации процессов", – приводит слова Подоляка украинское издание LIGA.
Как писало украинское издание "Страна", замена секретаря СНБО является чисто технической, так как Данилов с февраля 2022 года потерял какое-либо серьезное влияние на политические процессы, в том числе и из-за своего острого конфликта с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком в июне 2022 года.
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