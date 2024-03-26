https://ria.ru/20240326/danilov-1935959524.html

Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова

Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова - РИА Новости, 27.03.2024

Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова

Владимир Зеленский освободил Алексея Данилова от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, следует из указа на сайте президента. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-26T16:39

2024-03-26T16:39

2024-03-27T00:39

специальная военная операция на украине

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

владимир зеленский

алексей данилов

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский освободил Алексея Данилова от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, следует из указа на сайте президента."Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в документе.Согласно другому указу, на этот пост назначен экс-глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко. В свою очередь, новым руководителем ведомства стал Олег Иващенко.Алексей Данилов стал секретарем СНБО Украины в октябре 2019-го. До этого он с 1994 по 1997 год был мэром Луганска. В 2015-м Данилов возглавлял подконтрольную Киеву Луганскую областную государственную администрацию. Также он был депутатом Верховной рады пятого созыва.Литвиненко, в свою очередь, с 2014 по 2019 год был заместителем секретаря СНБО Украины. После этого он возглавлял Национальный институт стратегических исследований. Как утверждает украинское издание "Страна", Литвиненко является человеком главы офиса Зеленского Андрея Ермака."И в этом плане его назначение выглядит достаточно показательно с точки зрения расклада сил в ближайшем окружении Зеленского", — говорится в публикации.Уточняется, что замена секретаря СНБО стала чисто формальной, так как Данилов с февраля 2022 года потерял какое-либо серьезное влияние на политические процессы, в том числе из-за острого конфликта с Ермаком в июне 2022-го. С тех пор он выполнял в основном "технические" функции, но при этом оставался публичным лицом, давал интервью и комментарии. "Причем, как в случае с Китаем, не всегда удачно", — отметило издание.СМИ предположило, что Данилову найдут другую должность, и "полностью в небытие он вряд ли уйдет".

https://ria.ru/20240308/kuleba-1931928778.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1931698222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский, алексей данилов