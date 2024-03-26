Рейтинг@Mail.ru
Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:39 26.03.2024 (обновлено: 00:39 27.03.2024)
https://ria.ru/20240326/danilov-1935959524.html
Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова
Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова - РИА Новости, 27.03.2024
Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова
Владимир Зеленский освободил Алексея Данилова от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, следует из указа на сайте президента. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-26T16:39
2024-03-27T00:39
специальная военная операция на украине
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
владимир зеленский
алексей данилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895885160_0:139:2801:1715_1920x0_80_0_0_1ed9fafcde01d6cb8b0d2f819f7aba06.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский освободил Алексея Данилова от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, следует из указа на сайте президента."Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в документе.Согласно другому указу, на этот пост назначен экс-глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко. В свою очередь, новым руководителем ведомства стал Олег Иващенко.Алексей Данилов стал секретарем СНБО Украины в октябре 2019-го. До этого он с 1994 по 1997 год был мэром Луганска. В 2015-м Данилов возглавлял подконтрольную Киеву Луганскую областную государственную администрацию. Также он был депутатом Верховной рады пятого созыва.Литвиненко, в свою очередь, с 2014 по 2019 год был заместителем секретаря СНБО Украины. После этого он возглавлял Национальный институт стратегических исследований. Как утверждает украинское издание "Страна", Литвиненко является человеком главы офиса Зеленского Андрея Ермака."И в этом плане его назначение выглядит достаточно показательно с точки зрения расклада сил в ближайшем окружении Зеленского", — говорится в публикации.Уточняется, что замена секретаря СНБО стала чисто формальной, так как Данилов с февраля 2022 года потерял какое-либо серьезное влияние на политические процессы, в том числе из-за острого конфликта с Ермаком в июне 2022-го. С тех пор он выполнял в основном "технические" функции, но при этом оставался публичным лицом, давал интервью и комментарии. "Причем, как в случае с Китаем, не всегда удачно", — отметило издание.СМИ предположило, что Данилову найдут другую должность, и "полностью в небытие он вряд ли уйдет".
https://ria.ru/20240308/kuleba-1931928778.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1931698222.html
https://ria.ru/20240321/kitay-1934645794.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895885160_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_e527d9cedc7c655e5b330eb8c1da11ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский, алексей данилов
Специальная военная операция на Украине, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Владимир Зеленский, Алексей Данилов
Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова

Зеленский отправил в отставку секретаря СНБО Украины Данилова

© AP Photo / Efrem LukatskyСекретарь СНБО Украины Алексей Данилов
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский освободил Алексея Данилова от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, следует из указа на сайте президента.
«
"Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в документе.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
СМИ: Зеленский хочет уволить главу МИД Украины Кулебу
8 марта, 18:18
Согласно другому указу, на этот пост назначен экс-глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко. В свою очередь, новым руководителем ведомства стал Олег Иващенко.
Алексей Данилов стал секретарем СНБО Украины в октябре 2019-го. До этого он с 1994 по 1997 год был мэром Луганска. В 2015-м Данилов возглавлял подконтрольную Киеву Луганскую областную государственную администрацию. Также он был депутатом Верховной рады пятого созыва.
Литвиненко, в свою очередь, с 2014 по 2019 год был заместителем секретаря СНБО Украины. После этого он возглавлял Национальный институт стратегических исследований. Как утверждает украинское издание "Страна", Литвиненко является человеком главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Сделали крайним. У Зеленского появилась причина уволить главкома Сырского
12 марта, 08:00
«
"И в этом плане его назначение выглядит достаточно показательно с точки зрения расклада сил в ближайшем окружении Зеленского", — говорится в публикации.
Уточняется, что замена секретаря СНБО стала чисто формальной, так как Данилов с февраля 2022 года потерял какое-либо серьезное влияние на политические процессы, в том числе из-за острого конфликта с Ермаком в июне 2022-го. С тех пор он выполнял в основном "технические" функции, но при этом оставался публичным лицом, давал интервью и комментарии.
"Причем, как в случае с Китаем, не всегда удачно", — отметило издание.
СМИ предположило, что Данилову найдут другую должность, и "полностью в небытие он вряд ли уйдет".
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
МИД Китая отреагировал на слова Данилова о спецпредставителе
21 марта, 11:37
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВладимир ЗеленскийАлексей Данилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала