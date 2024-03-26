https://ria.ru/20240326/chita-1935808062.html

В Чите аварийно приземлился Boeing 737

В Чите аварийно приземлился Boeing 737 - РИА Новости, 26.03.2024

В Чите аварийно приземлился Boeing 737

Boeing 737, готовившийся к аварийной посадке, благополучно приземлился в Чите, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T08:39

2024-03-26T08:39

2024-03-26T09:13

чита

boeing 737

происшествия

благовещенск

красноярск

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Boeing 737, готовившийся к аварийной посадке, благополучно приземлился в Чите, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Предварительно, никто не пострадал. На борту находятся 172 пассажира", — сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Россия", самолет приземлился в 8:30 мск."Экипаж самолета, летевшего из Красноярска в Благовещенск рейсом FV6879, принял решение о посадке на запасной аэродром в Чите по причине срабатывания одного из датчиков исправности одного из двигателей", — уточнили в компании.Борт осмотрят работники технических служб аэропорта, после чего будет принято решение о дальнейшем выполнении полета.Перед этим в экстренных службах рассказали РИА Новости, что Boeing 737, летящий из Красноярска в Благовещенск, идет на аварийную посадку в Чите. Согласно онлайн-табло аэропорта Благовещенска, рейс FV-6879 авиакомпании "Россия" должен был приземлиться в пункте назначения в 14:45 (8:45 мск).

https://ria.ru/20240325/samolet-1935606191.html

https://ria.ru/20240319/samolet-1934186500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чита, boeing 737, происшествия, благовещенск, красноярск