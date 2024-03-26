Рейтинг@Mail.ru
В Чите аварийно приземлился Boeing 737 - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:39 26.03.2024 (обновлено: 09:13 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/chita-1935808062.html
В Чите аварийно приземлился Boeing 737
В Чите аварийно приземлился Boeing 737 - РИА Новости, 26.03.2024
В Чите аварийно приземлился Boeing 737
Boeing 737, готовившийся к аварийной посадке, благополучно приземлился в Чите, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T08:39
2024-03-26T09:13
чита
boeing 737
происшествия
благовещенск
красноярск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888808240_0:0:3546:1995_1920x0_80_0_0_06e67a3fd87722457bcabaa3bf476d9f.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Boeing 737, готовившийся к аварийной посадке, благополучно приземлился в Чите, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Предварительно, никто не пострадал. На борту находятся 172 пассажира", — сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Россия", самолет приземлился в 8:30 мск."Экипаж самолета, летевшего из Красноярска в Благовещенск рейсом FV6879, принял решение о посадке на запасной аэродром в Чите по причине срабатывания одного из датчиков исправности одного из двигателей", — уточнили в компании.Борт осмотрят работники технических служб аэропорта, после чего будет принято решение о дальнейшем выполнении полета.Перед этим в экстренных службах рассказали РИА Новости, что Boeing 737, летящий из Красноярска в Благовещенск, идет на аварийную посадку в Чите. Согласно онлайн-табло аэропорта Благовещенска, рейс FV-6879 авиакомпании "Россия" должен был приземлиться в пункте назначения в 14:45 (8:45 мск).
https://ria.ru/20240325/samolet-1935606191.html
https://ria.ru/20240319/samolet-1934186500.html
чита
благовещенск
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888808240_592:0:3323:2048_1920x0_80_0_0_5d9768dee1fb58b9e73590dcd2855d1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чита, boeing 737, происшествия, благовещенск, красноярск
Чита, Boeing 737, Происшествия, Благовещенск, Красноярск
В Чите аварийно приземлился Boeing 737

Boeing 737, готовившийся к аварийной посадке, благополучно приземлился в Чите

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing 737-800
Пассажирский самолет Boeing 737-800 - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет Boeing 737-800. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Boeing 737, готовившийся к аварийной посадке, благополучно приземлился в Чите, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"Предварительно, никто не пострадал. На борту находятся 172 пассажира", — сказал собеседник агентства.
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
В Волгограде совершил вынужденную посадку самолет из Москвы
Вчера, 11:17
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Россия", самолет приземлился в 8:30 мск.
"Экипаж самолета, летевшего из Красноярска в Благовещенск рейсом FV6879, принял решение о посадке на запасной аэродром в Чите по причине срабатывания одного из датчиков исправности одного из двигателей", — уточнили в компании.
Борт осмотрят работники технических служб аэропорта, после чего будет принято решение о дальнейшем выполнении полета.
Перед этим в экстренных службах рассказали РИА Новости, что Boeing 737, летящий из Красноярска в Благовещенск, идет на аварийную посадку в Чите.
Согласно онлайн-табло аэропорта Благовещенска, рейс FV-6879 авиакомпании "Россия" должен был приземлиться в пункте назначения в 14:45 (8:45 мск).
Самолет компании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Пассажир умер в самолете, летевшем из Москвы в Таджикистан
19 марта, 11:29
 
ЧитаBoeing 737ПроисшествияБлаговещенскКрасноярск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала