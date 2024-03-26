https://ria.ru/20240326/chita-1935808062.html
В Чите аварийно приземлился Boeing 737
В Чите аварийно приземлился Boeing 737 - РИА Новости, 26.03.2024
В Чите аварийно приземлился Boeing 737
Boeing 737, готовившийся к аварийной посадке, благополучно приземлился в Чите, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T08:39
2024-03-26T08:39
2024-03-26T09:13
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Boeing 737, готовившийся к аварийной посадке, благополучно приземлился в Чите, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Предварительно, никто не пострадал. На борту находятся 172 пассажира", — сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Россия", самолет приземлился в 8:30 мск."Экипаж самолета, летевшего из Красноярска в Благовещенск рейсом FV6879, принял решение о посадке на запасной аэродром в Чите по причине срабатывания одного из датчиков исправности одного из двигателей", — уточнили в компании.Борт осмотрят работники технических служб аэропорта, после чего будет принято решение о дальнейшем выполнении полета.Перед этим в экстренных службах рассказали РИА Новости, что Boeing 737, летящий из Красноярска в Благовещенск, идет на аварийную посадку в Чите. Согласно онлайн-табло аэропорта Благовещенска, рейс FV-6879 авиакомпании "Россия" должен был приземлиться в пункте назначения в 14:45 (8:45 мск).
https://ria.ru/20240325/samolet-1935606191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чита, boeing 737, происшествия, благовещенск, красноярск
Чита, Boeing 737, Происшествия, Благовещенск, Красноярск
В Чите аварийно приземлился Boeing 737
Boeing 737, готовившийся к аварийной посадке, благополучно приземлился в Чите
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Boeing 737, готовившийся к аварийной посадке, благополучно приземлился в Чите, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"Предварительно, никто не пострадал. На борту находятся 172 пассажира", — сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Россия", самолет приземлился в 8:30 мск.
"Экипаж самолета, летевшего из Красноярска в Благовещенск рейсом FV6879, принял решение о посадке на запасной аэродром в Чите по причине срабатывания одного из датчиков исправности одного из двигателей", — уточнили в компании.
Борт осмотрят работники технических служб аэропорта, после чего будет принято решение о дальнейшем выполнении полета.
Перед этим в экстренных службах рассказали РИА Новости, что Boeing 737, летящий из Красноярска
в Благовещенск
, идет на аварийную посадку в Чите.
Согласно онлайн-табло аэропорта Благовещенска, рейс FV-6879 авиакомпании "Россия" должен был приземлиться в пункте назначения в 14:45 (8:45 мск).