https://ria.ru/20240326/chaykhana-1935987187.html

"Чайхану", вероятный хозяин которой арестован по делу о теракте, закрыли

"Чайхану", вероятный хозяин которой арестован по делу о теракте, закрыли - РИА Новости, 26.03.2024

"Чайхану", вероятный хозяин которой арестован по делу о теракте, закрыли

Кафе "Чайхана", предполагаемый хозяин которой Алишер Касимов арестован по делу о теракте в "Крокус сити холле", не работает, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:56

2024-03-26T17:56

2024-03-26T18:40

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

украина

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ПУТИЛКОВО (Московская область), 26 мар - РИА Новости. Кафе "Чайхана", предполагаемый хозяин которой Алишер Касимов арестован по делу о теракте в "Крокус сити холле", не работает, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник Басманный суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Алишера Касимова. Тот заявил в суде, что не знал о планах террористов, которым сдавал квартиру. Касимов - уроженец Киргизии, гражданин РФ. Все двери в кафе "Чайхана" на Путилковском шоссе, хозяином которой, предположительно, является Касимов, закрыты, никаких предупреждающих табличек о дальнейшем расписании работы не установлено. Закрыта и расположенная по соседству баня. На ее двери прикреплен лист, на котором от руки без указания даты написано, что заведение сегодня не работает. Корреспонденту РИА Новости удалось связаться с сотрудником бани, который подтвердил закрытие как минимум на вторник. "Вот этот "Крокус сити"... терроризм, поэтому там закрыто вот это кафе соседнее… "Чайхана" закрыта, нам тоже сказали закрыть", - сказал собеседник. Сотрудники близлежащих кафе, магазинов и шиномонтажной мастерской сказали корреспонденту РИА Новости, что не знали хозяина "Чайхоны", а большинство и не пользовались услугами этого кафе. Адрес дома на Просторной улице в Путилково, квартиру в котором, предположительно, снимали исполнители теракта Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализоды, Шамсиддин Фаридун и Мухаммадсобир Файзов, был указан на "Авито". Дальше лифтового холла доступ на этаж, где располагается квартира, закрыт. Жильцы открывают дверь только близким по звонку на мобильный. Все встретившиеся корреспонденту РИА Новости жильцы отказались от общения. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/obvinyaemyy-1935916976.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, украина, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)