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Бортников назвал главу ГУР Минобороны Украины Буданова* законной целью - РИА Новости, 26.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 26.03.2024 (обновлено: 15:36 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/budanov-1935926543.html
Бортников назвал главу ГУР Минобороны Украины Буданова* законной целью
Бортников назвал главу ГУР Минобороны Украины Буданова* законной целью - РИА Новости, 26.03.2024
Бортников назвал главу ГУР Минобороны Украины Буданова* законной целью
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* является законной целью для российских войск, как и все, кто совершает преступления против РФ, заявил журналистам директор ФСБ РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:57
2024-03-26T15:36
специальная военная операция на украине
украина
россия
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
кирилл буданов*
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* является законной целью для российских войск, как и все, кто совершает преступления против РФ, заявил журналистам директор ФСБ Александр Бортников."Те, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью", - ответил Бортников на вопрос журналиста, является ли руководство спецслужб Украины законной целью для ВС РФ.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html
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россия
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украина, россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кирилл буданов*
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Кирилл Буданов*
Бортников назвал главу ГУР Минобороны Украины Буданова* законной целью

Бортников: Буданов может стать законной целью России

© Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* является законной целью для российских войск, как и все, кто совершает преступления против РФ, заявил журналистам директор ФСБ Александр Бортников.
"Те, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью", - ответил Бортников на вопрос журналиста, является ли руководство спецслужб Украины законной целью для ВС РФ.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Киевский халифат открыл массовый террор против России
25 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Кирилл Буданов*
 
 
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