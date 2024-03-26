https://ria.ru/20240326/budanov-1935926543.html

Бортников назвал главу ГУР Минобороны Украины Буданова* законной целью

Бортников назвал главу ГУР Минобороны Украины Буданова* законной целью - РИА Новости, 26.03.2024

Бортников назвал главу ГУР Минобороны Украины Буданова* законной целью

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* является законной целью для российских войск, как и все, кто совершает преступления против РФ, заявил журналистам директор ФСБ РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:57

2024-03-26T14:57

2024-03-26T15:36

специальная военная операция на украине

украина

россия

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

кирилл буданов*

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* является законной целью для российских войск, как и все, кто совершает преступления против РФ, заявил журналистам директор ФСБ Александр Бортников."Те, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью", - ответил Бортников на вопрос журналиста, является ли руководство спецслужб Украины законной целью для ВС РФ.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кирилл буданов*