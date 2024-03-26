https://ria.ru/20240326/budanov-1935926543.html
Бортников назвал главу ГУР Минобороны Украины Буданова* законной целью
Бортников назвал главу ГУР Минобороны Украины Буданова* законной целью - РИА Новости, 26.03.2024
Бортников назвал главу ГУР Минобороны Украины Буданова* законной целью
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* является законной целью для российских войск, как и все, кто совершает преступления против РФ, заявил журналистам директор ФСБ РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:57
2024-03-26T14:57
2024-03-26T15:36
специальная военная операция на украине
украина
россия
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
кирилл буданов*
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* является законной целью для российских войск, как и все, кто совершает преступления против РФ, заявил журналистам директор ФСБ Александр Бортников."Те, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью", - ответил Бортников на вопрос журналиста, является ли руководство спецслужб Украины законной целью для ВС РФ.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кирилл буданов*
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Кирилл Буданов*
Бортников назвал главу ГУР Минобороны Украины Буданова* законной целью
Бортников: Буданов может стать законной целью России