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В Брюсселе фермеры начали акцию протеста - РИА Новости, 26.03.2024
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14:42 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/bryussel-1935921694.html
В Брюсселе фермеры начали акцию протеста
В Брюсселе фермеры начали акцию протеста - РИА Новости, 26.03.2024
В Брюсселе фермеры начали акцию протеста
Бельгийские фермеры собрались во вторник в европейском квартале в центре Брюсселя, чтобы выразить протест против политики Еврокомиссии в сфере сельского... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:42
2024-03-26T14:42
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БРЮССЕЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Бельгийские фермеры собрались во вторник в европейском квартале в центре Брюсселя, чтобы выразить протест против политики Еврокомиссии в сфере сельского хозяйства, которая, как считают протестующие, делает работу европейских фермеров бессмысленной, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста приурочена к заседанию министров сельского хозяйства стран ЕС в бельгийской столице. Протестующие жгут костры, забрасывают полицию петардами, яйцами. Как передает корреспондент РИА Новости, сотни тракторов оккупировали улицы Брюсселя, движение на них перекрыто. Непосредственно перед комплексом зданий Еврокомиссии и Евросовета, где заседают министры, полиция установила заграждения, привезла водометы. Фермеры вываливают на центральную дорогу навоз и сено. Это уже третья масштабная акция фермеров в бельгийской столице с начала февраля. Предыдущие акции привели к столкновениям с полицией и порче городского имущества, в том числе памятников. Фермеры выступают против многочисленных соглашений о свободной торговле с не входящими в ЕС странами, в том числе, с Украиной. По их мнению, такие соглашения, которые продвигает Еврокомиссия, ставит европейских производителей в заведомо проигрышную ситуацию из-за дешевого импорта на общеевропейский рынок. Фермеры также требуют установить достойные закупочные цены, которые не заставляли бы их работать в убыток, а затем собирать множество документов для получения компенсаций.
https://ria.ru/20240322/moldaviya-1934919184.html
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в мире, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, украина
В мире, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, Украина
В Брюсселе фермеры начали акцию протеста

Фермеры встретили в Брюсселе европейских министров навозом и яйцами

© РИА НовостиАкция протеста фермеров в Брюсселе
Акция протеста фермеров в Брюсселе
© РИА Новости
Акция протеста фермеров в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Бельгийские фермеры собрались во вторник в европейском квартале в центре Брюсселя, чтобы выразить протест против политики Еврокомиссии в сфере сельского хозяйства, которая, как считают протестующие, делает работу европейских фермеров бессмысленной, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста приурочена к заседанию министров сельского хозяйства стран ЕС в бельгийской столице.
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Протестующие жгут костры, забрасывают полицию петардами, яйцами.
Как передает корреспондент РИА Новости, сотни тракторов оккупировали улицы Брюсселя, движение на них перекрыто. Непосредственно перед комплексом зданий Еврокомиссии и Евросовета, где заседают министры, полиция установила заграждения, привезла водометы.
Фермеры вываливают на центральную дорогу навоз и сено.
Это уже третья масштабная акция фермеров в бельгийской столице с начала февраля. Предыдущие акции привели к столкновениям с полицией и порче городского имущества, в том числе памятников.
Фермеры выступают против многочисленных соглашений о свободной торговле с не входящими в ЕС странами, в том числе, с Украиной. По их мнению, такие соглашения, которые продвигает Еврокомиссия, ставит европейских производителей в заведомо проигрышную ситуацию из-за дешевого импорта на общеевропейский рынок. Фермеры также требуют установить достойные закупочные цены, которые не заставляли бы их работать в убыток, а затем собирать множество документов для получения компенсаций.
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