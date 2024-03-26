https://ria.ru/20240326/britaniya-1935874170.html

Песков прокомментировал слова министра обороны Британии о ядерной политике

Песков прокомментировал слова министра обороны Британии о ядерной политике - РИА Новости, 26.03.2024

Песков прокомментировал слова министра обороны Британии о ядерной политике

Позиция британского руководства является крайне антироссийской, враждебной для России, ничего нового в этом нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:36

2024-03-26T12:36

2024-03-26T13:11

великобритания

в мире

россия

дмитрий песков

грант шаппс

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Позиция британского руководства является крайне антироссийской, враждебной для России, ничего нового в этом нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне риторики министра обороны Великобритании о ядерной политике страны.Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил Россию в том, что она якобы использует "безрассудную ядерную риторику, чтобы помешать другим отправить помощь" Украине. Также он заявил, что британские власти будут готовы пересмотреть ядерную политику страны в свете международной обстановки в области безопасности и действий потенциальных противников."В целом позиция британского руководства и всех представителей британского руководства является крайне антироссийской, является вражеской или враждебной для нас. Из этого надо исходить. Собственно, никаких новаций нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у Кремля опасения в связи с высказываниями Шаппса.

https://ria.ru/20240315/rossiya-1933123147.html

великобритания

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

великобритания, в мире, россия, дмитрий песков, грант шаппс, украина