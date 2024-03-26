Песков прокомментировал слова министра обороны Британии о ядерной политике
Песков назвал позицию британского руководства враждебной для России
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Позиция британского руководства является крайне антироссийской, враждебной для России, ничего нового в этом нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне риторики министра обороны Великобритании о ядерной политике страны.
Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил Россию в том, что она якобы использует "безрассудную ядерную риторику, чтобы помешать другим отправить помощь" Украине. Также он заявил, что британские власти будут готовы пересмотреть ядерную политику страны в свете международной обстановки в области безопасности и действий потенциальных противников.
"В целом позиция британского руководства и всех представителей британского руководства является крайне антироссийской, является вражеской или враждебной для нас. Из этого надо исходить. Собственно, никаких новаций нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у Кремля опасения в связи с высказываниями Шаппса.
В Британии сделали шокирующее заявление о войне с Россией
15 марта, 09:50