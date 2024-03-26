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Песков прокомментировал слова министра обороны Британии о ядерной политике - РИА Новости, 26.03.2024
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12:36 26.03.2024 (обновлено: 13:11 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/britaniya-1935874170.html
Песков прокомментировал слова министра обороны Британии о ядерной политике
Песков прокомментировал слова министра обороны Британии о ядерной политике - РИА Новости, 26.03.2024
Песков прокомментировал слова министра обороны Британии о ядерной политике
Позиция британского руководства является крайне антироссийской, враждебной для России, ничего нового в этом нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:36
2024-03-26T13:11
великобритания
в мире
россия
дмитрий песков
грант шаппс
украина
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Позиция британского руководства является крайне антироссийской, враждебной для России, ничего нового в этом нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне риторики министра обороны Великобритании о ядерной политике страны.Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил Россию в том, что она якобы использует "безрассудную ядерную риторику, чтобы помешать другим отправить помощь" Украине. Также он заявил, что британские власти будут готовы пересмотреть ядерную политику страны в свете международной обстановки в области безопасности и действий потенциальных противников."В целом позиция британского руководства и всех представителей британского руководства является крайне антироссийской, является вражеской или враждебной для нас. Из этого надо исходить. Собственно, никаких новаций нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у Кремля опасения в связи с высказываниями Шаппса.
https://ria.ru/20240315/rossiya-1933123147.html
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великобритания, в мире, россия, дмитрий песков, грант шаппс, украина
Великобритания, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Грант Шаппс, Украина
Песков прокомментировал слова министра обороны Британии о ядерной политике

Песков назвал позицию британского руководства враждебной для России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Позиция британского руководства является крайне антироссийской, враждебной для России, ничего нового в этом нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне риторики министра обороны Великобритании о ядерной политике страны.
Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил Россию в том, что она якобы использует "безрассудную ядерную риторику, чтобы помешать другим отправить помощь" Украине. Также он заявил, что британские власти будут готовы пересмотреть ядерную политику страны в свете международной обстановки в области безопасности и действий потенциальных противников.
"В целом позиция британского руководства и всех представителей британского руководства является крайне антироссийской, является вражеской или враждебной для нас. Из этого надо исходить. Собственно, никаких новаций нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у Кремля опасения в связи с высказываниями Шаппса.
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ВеликобританияВ миреРоссияДмитрий ПесковГрант ШаппсУкраина
 
 
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