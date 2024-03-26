https://ria.ru/20240326/britaniya-1935790976.html

СМИ: в центре Лондона прошел митинг фермеров

СМИ: в центре Лондона прошел митинг фермеров - РИА Новости, 26.03.2024

СМИ: в центре Лондона прошел митинг фермеров

Фермеры Великобритании провели в центре Лондона протесты против дешевого импорта сельскохозяйственной продукции, собрав на улицах британской столицы более 150... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T02:19

2024-03-26T02:19

2024-03-26T05:43

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Фермеры Великобритании провели в центре Лондона протесты против дешевого импорта сельскохозяйственной продукции, собрав на улицах британской столицы более 150 единиц сельхозтехники, сообщает газета Telegraph."Более 150 единиц фермерской техники с их слепящими фарами и оглушающими гудками провели один из самых шумных протестов, которые видел Вестминстер (район в центре Лондона – ред.)", - пишет издание. По данным газеты, причиной недовольства аграриев послужили дешевые цены на импортируемую в страну сельскохозяйственную продукцию, которая оказывает "губительное воздействие" на местный бизнес.По данным издания, техника прибыла в город вечером без нарушений требований лондонской полиции. Отмечается, что фермеры не пытались перекрыть дороги тюками сена.По словам участников акции, на которых ссылается газета, власти Британии поощряют ввоз дешевой фермерской продукции, созданной с применением химикатов и запрещенных в стране методов, вместо поддержки местных хозяйств, из-за чего аграрии лишаются прибыли. "Они (власти – ред.) хотят, чтобы мы стали низкоуглеродным производством, чтобы соответствовать их "зеленым" целям, но они добиваются этого за счет переноса углеродного производства в другие страны. Это просто нереально", — приводит Telegraph слова одного из фермеров. Фермерские протесты в Европе продолжаются уже несколько лет — первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах из-за ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зеленой" повестки, фермеры протестуют из-за низких цен на свою продукцию в результате ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны госбюджета.

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лондон, в мире, великобритания, европа