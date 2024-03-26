https://ria.ru/20240326/briks-1935812072.html
Мадуро подтвердил желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС
Мадуро подтвердил желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 26.03.2024
Мадуро подтвердил желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС
Венесуэла надеется стать членом БРИКС на саммите 2024 года, сообщил президент страны Николас Мадуро в интервью телеканалу Telesur. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T09:14
2024-03-26T09:14
2024-03-26T09:14
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КАРАКАС, 26 мар - РИА Новости. Венесуэла надеется стать членом БРИКС на саммите 2024 года, сообщил президент страны Николас Мадуро в интервью телеканалу Telesur."У нас есть большая надежда, что в этом году во время саммита БРИКС Венесуэла станет полноправным членом (организации)", - сказал он. "Мы должны быть в авангарде нового мира, многополярного мира и гарантировать наибольшее количество выгод для нашей экономики, должны подключиться к науке, знаниям и самым продвинутым технологиям этого мира", - добавил Мадуро. Венесуэла заявила о желании стать полноправным членом БРИКС в 2023 году. Ранее сообщалось, что Мадуро рассчитывает, что это может произойти на саммите в России в октябре 2024 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ноябре 2023 года заявлял, что Россия приветствует интерес Венесуэлы присоединиться к БРИКС, Москва будет поддерживать желание Каракаса активно взаимодействовать с объединением.
https://ria.ru/20240326/bakhreyn-1935798314.html
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Мадуро подтвердил желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС
Мадуро еще раз подтвердил желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС в 2024 году