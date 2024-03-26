https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935943647.html

Пособников по теракту в "Крокусе" будет больше, заявил Бортников

Пособников по теракту в "Крокусе" будет больше, заявил Бортников - РИА Новости, 26.03.2024

Пособников по теракту в "Крокусе" будет больше, заявил Бортников

Сейчас с 11 задержанными после теракта в "Крокус сити холле" активно работают, круг выявленных пособников будет больше, сообщил директор ФСБ Александр... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:44

2024-03-26T15:44

2024-03-26T15:44

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

александр бортников

маргарита симоньян

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сейчас с 11 задержанными после теракта в "Крокус сити холле" активно работают, круг выявленных пособников будет больше, сообщил директор ФСБ Александр Бортников. "Задержанных 11 человек, о которых говорил президент, - то, что докладывал я Владимиру Владимировичу, - с ними сейчас активным образом работают. Круг этот расширяется, и количество пособников, которые принимали участие в подготовке, естественно, будет больше", - сказал Бортников журналистам. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Согласно заявлению Путина, Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935940920.html

https://ria.ru/20240325/krokus-1935633922.html

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россия, украина, александр бортников, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)