https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935928446.html

Бортников рассказал, почему Киев нацелился на Белгородскую область

Бортников рассказал, почему Киев нацелился на Белгородскую область - РИА Новости, 26.03.2024

Бортников рассказал, почему Киев нацелился на Белгородскую область

Контрнаступления Украины провалилось, поэтому Киев направил основной удар на Белгородскую область, чтобы поднять недовольство населения ситуацией на Украине,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:03

2024-03-26T15:03

2024-03-26T15:37

специальная военная операция на украине

киев

белгородская область

украина

в мире

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Контрнаступления Украины провалилось, поэтому Киев направил основной удар на Белгородскую область, чтобы поднять недовольство населения ситуацией на Украине, заявил журналистам глава ФСБ Александр Бортников."Вы видите, что происходит на линии боевого соприкосновения. Пресловутый контрнаступ, так называемый, - ничего не получилось у них с этим делом. Что нужно делать? Нужно доказывать свою состоятельность. Вот те акции, которые были на Донбассе, сейчас наши Вооруженные силы отодвигают их - террористов, бандитов - как можно дальше, чтобы не стреляли по Донбассу, по Донецку. Что происходит сейчас с Белгородской губернией. Туда основной так сказать удар нацелен, чтобы поднять недовольство населения тем, что происходит на границе, в приграничье", - сказал Бортников."Что нужно сделать, чтобы доказать свою состоятельность? Нужно в тылу проводить диверсии и террористические акты. На что нацелено собственно говоря и руководство спецслужб Украины, и британские спецслужбы, как ни странно, об этом говорили, американцы об этом говорили неоднократно", - сказал Бортников.Он отметил, что в публичном пространстве много информации о том, что Запад и Украина стремятся нанести больший вред России."Не получается на линии боевого соприкосновения, значит нужно на территории нашей страны", - подчеркнул глава ФСБ.

https://ria.ru/20240326/spetsoperatsiya-1935698882.html

https://ria.ru/20240326/ukraina-1935904656.html

киев

белгородская область

украина

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киев, белгородская область, украина, в мире, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)