https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935924099.html

Бортников заявил о сохранении террористической угрозы

Бортников заявил о сохранении террористической угрозы - РИА Новости, 26.03.2024

Бортников заявил о сохранении террористической угрозы

Террористическая угроза в РФ сохраняется, заявил журналистам директор ФСБ Александр Бортников. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:47

2024-03-26T14:47

2024-03-26T15:51

россия

александр бортников

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Террористическая угроза в РФ сохраняется, заявил журналистам директор ФСБ Александр Бортников."Да, к сожалению большому, это так. Вы видите, что происходит на территории Белгородской области, Брянской, Курской, это если приграничье. Вы видите, что происходило и происходит на территории других наших областей, когда мы вскрывали и предотвращали террористические акты, которые организовывались управлением военной разведки и службой безопасности Украины", - ответил Бортников на вопрос о том, сохраняется ли террористическая угроза в РФ.По его словам, это было в прошлом году, происходит и сейчас."Все, что можно, мы, конечно, со своей стороны делаем, но мы тоже не безграничны в своих возможностях", - сказал Бортников, говоря о теракте в "Крокус сити холле".

https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935935222.html

https://ria.ru/20240326/terakt-1935924845.html

россия

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, александр бортников, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл