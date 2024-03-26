https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935924099.html
Бортников заявил о сохранении террористической угрозы
Бортников заявил о сохранении террористической угрозы - РИА Новости, 26.03.2024
Бортников заявил о сохранении террористической угрозы
Террористическая угроза в РФ сохраняется, заявил журналистам директор ФСБ Александр Бортников. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:47
2024-03-26T14:47
2024-03-26T15:51
россия
александр бортников
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Террористическая угроза в РФ сохраняется, заявил журналистам директор ФСБ Александр Бортников."Да, к сожалению большому, это так. Вы видите, что происходит на территории Белгородской области, Брянской, Курской, это если приграничье. Вы видите, что происходило и происходит на территории других наших областей, когда мы вскрывали и предотвращали террористические акты, которые организовывались управлением военной разведки и службой безопасности Украины", - ответил Бортников на вопрос о том, сохраняется ли террористическая угроза в РФ.По его словам, это было в прошлом году, происходит и сейчас."Все, что можно, мы, конечно, со своей стороны делаем, но мы тоже не безграничны в своих возможностях", - сказал Бортников, говоря о теракте в "Крокус сити холле".
https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935935222.html
https://ria.ru/20240326/terakt-1935924845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр бортников, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл
Россия, Александр Бортников, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Бортников заявил о сохранении террористической угрозы
Бортников: террористическая угроза в России сохраняется