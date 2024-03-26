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Бортников заявил о сохранении террористической угрозы - РИА Новости, 26.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:47 26.03.2024 (обновлено: 15:51 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935924099.html
Бортников заявил о сохранении террористической угрозы
Бортников заявил о сохранении террористической угрозы - РИА Новости, 26.03.2024
Бортников заявил о сохранении террористической угрозы
Террористическая угроза в РФ сохраняется, заявил журналистам директор ФСБ Александр Бортников. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:47
2024-03-26T15:51
россия
александр бортников
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Террористическая угроза в РФ сохраняется, заявил журналистам директор ФСБ Александр Бортников."Да, к сожалению большому, это так. Вы видите, что происходит на территории Белгородской области, Брянской, Курской, это если приграничье. Вы видите, что происходило и происходит на территории других наших областей, когда мы вскрывали и предотвращали террористические акты, которые организовывались управлением военной разведки и службой безопасности Украины", - ответил Бортников на вопрос о том, сохраняется ли террористическая угроза в РФ.По его словам, это было в прошлом году, происходит и сейчас."Все, что можно, мы, конечно, со своей стороны делаем, но мы тоже не безграничны в своих возможностях", - сказал Бортников, говоря о теракте в "Крокус сити холле".
https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935935222.html
https://ria.ru/20240326/terakt-1935924845.html
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россия, александр бортников, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл
Россия, Александр Бортников, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Бортников заявил о сохранении террористической угрозы

Бортников: террористическая угроза в России сохраняется

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДиректор ФСБ России Александр Бортников
Директор ФСБ России Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Директор ФСБ России Александр Бортников. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Террористическая угроза в РФ сохраняется, заявил журналистам директор ФСБ Александр Бортников.
"Да, к сожалению большому, это так. Вы видите, что происходит на территории Белгородской области, Брянской, Курской, это если приграничье. Вы видите, что происходило и происходит на территории других наших областей, когда мы вскрывали и предотвращали террористические акты, которые организовывались управлением военной разведки и службой безопасности Украины", - ответил Бортников на вопрос о том, сохраняется ли террористическая угроза в РФ.
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Бортников ответил на вопрос, почему глава ГУР Украины все еще жив
Вчера, 15:20
По его словам, это было в прошлом году, происходит и сейчас.
"Все, что можно, мы, конечно, со своей стороны делаем, но мы тоже не безграничны в своих возможностях", - сказал Бортников, говоря о теракте в "Крокус сити холле".
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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Вчера, 14:49
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияАлександр БортниковБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Крокус Сити Холл
 
 
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