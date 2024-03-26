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СБУ нужно признать террористической организацией, заявил Бортников - РИА Новости, 26.03.2024
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14:45 26.03.2024 (обновлено: 15:49 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935922885.html
СБУ нужно признать террористической организацией, заявил Бортников
СБУ нужно признать террористической организацией, заявил Бортников - РИА Новости, 26.03.2024
СБУ нужно признать террористической организацией, заявил Бортников
Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что Службу безопасности Украины (СБУ) нужно признать террористической организацией. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:45
2024-03-26T15:49
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
александр бортников
в мире
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что Службу безопасности Украины (СБУ) нужно признать террористической организацией."Надо это делать, конечно", - сказал Бортников, отвечая на вопрос журналистов о том, нужно ли признать СБУ террористической организацией.Ранее глава СБУ Василий Малюк намекнул на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей.
https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935935222.html
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вооруженные силы украины, служба безопасности украины, александр бортников, в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Александр Бортников, В мире, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СБУ нужно признать террористической организацией, заявил Бортников

Бортников заявил о необходимости признать СБУ террористической организацией

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор ФСБ Александр Бортников
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор ФСБ Александр Бортников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что Службу безопасности Украины (СБУ) нужно признать террористической организацией.
«
"Надо это делать, конечно", - сказал Бортников, отвечая на вопрос журналистов о том, нужно ли признать СБУ террористической организацией.
Ранее глава СБУ Василий Малюк намекнул на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей.
Директор ФСБ Александр Бортников выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Бортников ответил на вопрос, почему глава ГУР Украины все еще жив
Вчера, 15:20
 
Вооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныАлександр БортниковВ миреФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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