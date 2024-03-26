https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935922885.html
СБУ нужно признать террористической организацией, заявил Бортников
СБУ нужно признать террористической организацией, заявил Бортников - РИА Новости, 26.03.2024
СБУ нужно признать террористической организацией, заявил Бортников
Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что Службу безопасности Украины (СБУ) нужно признать террористической организацией. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:45
2024-03-26T14:45
2024-03-26T15:49
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
александр бортников
в мире
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что Службу безопасности Украины (СБУ) нужно признать террористической организацией."Надо это делать, конечно", - сказал Бортников, отвечая на вопрос журналистов о том, нужно ли признать СБУ террористической организацией.Ранее глава СБУ Василий Малюк намекнул на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей.
https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935935222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, служба безопасности украины, александр бортников, в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Александр Бортников, В мире, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СБУ нужно признать террористической организацией, заявил Бортников
Бортников заявил о необходимости признать СБУ террористической организацией