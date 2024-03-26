https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935922885.html

СБУ нужно признать террористической организацией, заявил Бортников

СБУ нужно признать террористической организацией, заявил Бортников - РИА Новости, 26.03.2024

СБУ нужно признать террористической организацией, заявил Бортников

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что Службу безопасности Украины (СБУ) нужно признать террористической организацией. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:45

2024-03-26T14:45

2024-03-26T15:49

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

александр бортников

в мире

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738189998_0:412:2048:1564_1920x0_80_0_0_a894a40e4b7e36477e53a5ee20a9408c.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что Службу безопасности Украины (СБУ) нужно признать террористической организацией."Надо это делать, конечно", - сказал Бортников, отвечая на вопрос журналистов о том, нужно ли признать СБУ террористической организацией.Ранее глава СБУ Василий Малюк намекнул на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей.

https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935935222.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, служба безопасности украины, александр бортников, в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)