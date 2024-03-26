Рейтинг@Mail.ru
Пассажира рейса Мурманск — Москва задержали из-за неудачной шутки - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 26.03.2024 (обновлено: 17:36 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/bomba-1935966998.html
Пассажира рейса Мурманск — Москва задержали из-за неудачной шутки
Пассажира рейса Мурманск — Москва задержали из-за неудачной шутки - РИА Новости, 26.03.2024
Пассажира рейса Мурманск — Москва задержали из-за неудачной шутки
Один из пассажиров рейса Мурманск — Москва авиакомпании "Смартавиа" в шутку сообщил бортпроводнику, что в его рюкзаке находится бомба, в результате чего его... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:02
2024-03-26T17:36
происшествия
мурманск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883854_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_63adbff2f079382dc1421a202a8473c8.jpg
МУРМАНСК, 26 мар — РИА Новости. Один из пассажиров рейса Мурманск — Москва авиакомпании "Смартавиа" в шутку сообщил бортпроводнику, что в его рюкзаке находится бомба, в результате чего его задержали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. &quot;Пассажир сообщил о бомбе в рюкзаке, он был задержан, борт осмотрели, ничего подозрительного не нашли&quot;, — сказал собеседник агентства.Задержка рейса составила 2,5 часа — за это время были проведены все положенные в этих случаях мероприятия: эвакуация, осмотр воздушного судна. "Аэропорт Мурманск совместно с авиакомпанией "Смартавиа" и правоохранительными органами слаженно отработали данную ситуацию", — сообщили РИА Новости в аэропорту.При этом там отказались рассказать о сути ситуации и ее деталях.
https://ria.ru/20240324/sheremetevo-1935480135.html
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883854_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d68be2b6ec534d73c03b6785db09f2df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманск
Происшествия, Мурманск
Пассажира рейса Мурманск — Москва задержали из-за неудачной шутки

Пассажир рейса Мурманск — Москва пошутил о бомбе в рюкзаке, его задержали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДежурная часть
Дежурная часть - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Дежурная часть. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 26 мар — РИА Новости. Один из пассажиров рейса Мурманск — Москва авиакомпании "Смартавиа" в шутку сообщил бортпроводнику, что в его рюкзаке находится бомба, в результате чего его задержали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
«

"Пассажир сообщил о бомбе в рюкзаке, он был задержан, борт осмотрели, ничего подозрительного не нашли", — сказал собеседник агентства.

Задержка рейса составила 2,5 часа — за это время были проведены все положенные в этих случаях мероприятия: эвакуация, осмотр воздушного судна.
"Аэропорт Мурманск совместно с авиакомпанией "Смартавиа" и правоохранительными органами слаженно отработали данную ситуацию", — сообщили РИА Новости в аэропорту.
При этом там отказались рассказать о сути ситуации и ее деталях.
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Пассажирка рейса в Ереван из Шереметьево заявила, что у нее бомба
24 марта, 15:18
 
ПроисшествияМурманск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала