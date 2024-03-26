https://ria.ru/20240326/bomba-1935966998.html

Пассажира рейса Мурманск — Москва задержали из-за неудачной шутки

Пассажира рейса Мурманск — Москва задержали из-за неудачной шутки - РИА Новости, 26.03.2024

Пассажира рейса Мурманск — Москва задержали из-за неудачной шутки

Один из пассажиров рейса Мурманск — Москва авиакомпании "Смартавиа" в шутку сообщил бортпроводнику, что в его рюкзаке находится бомба, в результате чего его... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:02

2024-03-26T17:02

2024-03-26T17:36

происшествия

мурманск

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МУРМАНСК, 26 мар — РИА Новости. Один из пассажиров рейса Мурманск — Москва авиакомпании "Смартавиа" в шутку сообщил бортпроводнику, что в его рюкзаке находится бомба, в результате чего его задержали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. "Пассажир сообщил о бомбе в рюкзаке, он был задержан, борт осмотрели, ничего подозрительного не нашли", — сказал собеседник агентства.Задержка рейса составила 2,5 часа — за это время были проведены все положенные в этих случаях мероприятия: эвакуация, осмотр воздушного судна. "Аэропорт Мурманск совместно с авиакомпанией "Смартавиа" и правоохранительными органами слаженно отработали данную ситуацию", — сообщили РИА Новости в аэропорту.При этом там отказались рассказать о сути ситуации и ее деталях.

https://ria.ru/20240324/sheremetevo-1935480135.html

мурманск

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мурманск