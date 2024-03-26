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Украина готовила боевиков на Ближнем Востоке, заявил Бортников - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:48 26.03.2024 (обновлено: 16:17 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/boeviki-1935924573.html
Украина готовила боевиков на Ближнем Востоке, заявил Бортников
Украина готовила боевиков на Ближнем Востоке, заявил Бортников - РИА Новости, 26.03.2024
Украина готовила боевиков на Ближнем Востоке, заявил Бортников
Спецслужбам РФ известно, что Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока, заявил журналистам глава ФСБ Александр Бортников. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:48
2024-03-26T16:17
теракт в "крокус сити холле"
александр бортников
украина
ближний восток
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Спецслужбам РФ известно, что Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока, заявил журналистам глава ФСБ Александр Бортников."То, что украинская сторона осуществляла ... подготовку боевиков на территории Ближнего Востока - нам об этом известно. То, что выезжали в места нахождения террористов, работали с ними и вели их подготовку", - сказал Бортников.Он добавил, что это подтверждает и большое количество иностранных граждан, которые воюют на стороне киевского режима - "это и националисты, это наемники, это исламисты", которых украинская сторона привлекает для ведения боевой работы на российском направлении.
https://ria.ru/20240326/budanov-1935926543.html
украина
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александр бортников, украина, ближний восток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Александр Бортников, Украина, Ближний Восток, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Украина готовила боевиков на Ближнем Востоке, заявил Бортников

Бортников: Украина осуществляла подготовку боевиков на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор ФСБ Александр Бортников
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор ФСБ Александр Бортников. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Спецслужбам РФ известно, что Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока, заявил журналистам глава ФСБ Александр Бортников.
"То, что украинская сторона осуществляла ... подготовку боевиков на территории Ближнего Востока - нам об этом известно. То, что выезжали в места нахождения террористов, работали с ними и вели их подготовку", - сказал Бортников.
Он добавил, что это подтверждает и большое количество иностранных граждан, которые воюют на стороне киевского режима - "это и националисты, это наемники, это исламисты", которых украинская сторона привлекает для ведения боевой работы на российском направлении.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Александр БортниковУкраинаБлижний ВостокФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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